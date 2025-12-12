元元鏡頭前撕破黑絲襪 遊香港穿深V大秀長輩

30歲女星元元（吳婕安）過去在《國光幫幫忙》中發跡，擁有E級上圍和甜美臉蛋的她，今年宣布推出第二本寫真集《遊樂元》，近日，她曬出自己先前去香港旅遊的影片，可見她穿深V到肚子的火辣上衣，秀出東西半球，引來粉絲暴動留言。

元元10日在臉書分享自己先前到香港旅行的接拍影片，她連換多套布料少的性感上衣，不論是深V露事業線，還是紅白細肩帶短版小可愛、紅色繞頸比基尼等，都秀出她的好身材，她寫下：「真的好久沒有來香港了」；昨她又曬出另一支拍寫真集影片，可見她在鏡頭前自己將黑色絲襪撕破，滿足粉絲遐想。

元元被封為呆萌女神，先前她常和網紅YouTuber Joeman合作，Joeman10月時曾曬出一支短片，內容是他和元元私下聊天，元元抱怨他都不按她貼文讚，懷疑Joeman「噤聲」封鎖她，起初Joeman不斷否認，最後只好拿出手機對質，結果超尷尬。

Joeman打開自己的IG頁面後，被元元直擊真的按了她「噤聲」，場面超尷尬，Joeman下一秒當場解除「噤聲」，並用浮誇的稱讚方式讚美元元，稱「妳的光芒太耀眼，我會自卑」、「看到妳會讓我覺得我不配」，引來網友留言觀戰，元元也親自下海補刀，虧Joeman：「得不到我就噤聲我？」笑翻眾人。

