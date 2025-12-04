「元凶」仍是謎！環保局調電眼揪油汙水 估12/5復水

基隆水汙染事件爆發，吸泥車持續清理油汙。（圖／東森新聞）





基隆水汙染延燒七日，超過20萬名基隆人不知已喝下多少汽油水。現在雖然已初步排除2家排放汙染物的業者是水污染元凶，但也讓人質疑，到底是誰造成的？而這兩間業者，又違法排汙水多長時間？基隆人到底何時能喝到乾淨的自來水？水公司說，至少要等到明（5日）。

基隆水汙染事件爆發超過一周，吸泥車持續清理油汙，但到底是哪間公司造成的？至今仍成謎。一度被懷疑的正方倉儲和盛星動力，分別被開罰60萬和100萬元後，被排除是元凶，但也遭質疑，到底偷排汙水持續多長時間。

基隆市環保局長馬仲豪：「過去這段時間，我們確實有發現許多的汙染源，那這些汙染源如果在現場有汙染之虞，或者是有發現汙染的事實，那環保局的態度是，我們該開罰就會開罰。」

對於中央、地方不同調，基隆市環保局長緩頰，將和環境部持續合作，表示將沿著基隆河，位在新北的上游，直到基隆的下游持續調查，非僅限於疑似是汙染源頭的福安宮周圍。其中基隆境內遭調查的工廠小於10間，已調閱監視器查看，是否有可疑車輛偷排、偷倒油汙。

基隆市府工務處長簡翊哲：「截至目前為止，我們已經清淤了28台車次的車汙泥車，那汙泥的部分總共有140立方公尺，預計就會在今天把相關的浮油清理完成。」

目前相關單位已經準備好沙包，要堆疊住不讓油汙流入基隆河，不過都已經過了一個禮拜，還沒找出汙染源元兇，居民恐怕已經將這些汙水喝下肚。

水公司第一管理處長張子中：「如果我們檢驗出來，我們會在第一時間就給市政府。」

許多基隆人不知何時開始喝下不少汙染水，基隆雖然提出更換濾心1000元補助，還有買水、就醫、洗水塔費用補助，但民眾對自來水還是怕怕的。

民眾：「多多少少還是會擔心啦，我到現在還是買水喝。」

現在不只要追源頭，民眾更想知道，什麼時候能安心在家喝水。

