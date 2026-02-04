元創精密啟動綠能大佈局 擬併購國瑞能源卡位百MW級電力市場

元創精密車業透過收購國瑞綠能，展現轉型綠能大廠的強大雄心。（擷取自元創精密官網）

國內精密車用零組件大廠元創精密（3685）昨（3）日公告重大訊息，宣布與國瑞綠能簽署投資備忘錄（MOU），規劃以收購「國瑞能源」100%股權方式，間接取得「政仁能源」相關案場持股。此舉象徵元創精密正式由既有屋頂型太陽光電維運與EPC工程，進一步跨入大型能源控股與電力資產管理領域，啟動企業轉型新篇章。

元創精密表示，本次投資評估期將持續至民國115年底，期間享有優先投資評估權。市場分析指出，元創過去以精密製造為本，近年逐步布局再生能源EPC與維運服務，如今若順利取得國瑞能源旗下近百MW規模的綠電案場，等同直接切入大型發電資產持有端，從工程承攬升級為能源營運管理者。

依目前大型光電案場統包行情推估，近百MW規模整體投資金額可達數十億元水準。相關案場若於未來數年分階段落地，將有機會為元創精密帶來穩定長期電力收入與工程收益，並強化公司在企業購電協議（CPPA）、電力調度及融資整合上的市場能見度。

元創精密指出，本次合作設計完整風險控管機制，若後續案場未能如期取得政府核准或施工許可，公司可終止投資評估；雙方亦將每三個月定期檢視專案進度與可行性，確保開發節奏符合預期。待各項條件成熟後，將另行簽署正式投資或EPC工程合約。

在淨零轉型與企業用電綠色化趨勢推動下，元創精密藉由此次策略布局，除延伸既有製造與工程優勢外，也同步建立長期能源資產管理能力。市場解讀，若併購計畫順利推進，元創精密可望逐步擴大百MW等級綠電版圖，從車用零組件廠升級為具備發電、工程與營運整合能力的綠能平台型企業，進一步強化在台灣再生能源市場的競爭地位。