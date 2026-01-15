元和宮前朝帳目不清 新朝喊告

莫名其妙關廟門的元和宮決定於二月六日重新開啟，但神明沒有回來，拜拜仍得去右邊的行館。 （記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

若要問什麼是「好好鱉殺到屎流」，北區鎮北坊大銃街三百多年歷史老廟「元和宮」的信眾感受最深。它的廟門已關至少四年，前任管委會說要修廟，信眾捐了上千萬元的功德款，廟不但沒有修，帳還交代不清，去年底改選後選出的新主委唐茂福表示，已請示過保生大帝，擇定二月六日先開廟門「恢復信眾的信心」，同時也重啟修廟工程，至於前朝未清的帳，最後可能訴諸法律解決，更有人提醒：要嚴防相關人等「潛逃出境」。

元和宮重修管理委員會最近張貼公告，定二月五日下午五時在廟前置香案敬告上蒼之後，於隔日的二月六日上午七點開啟廟門，並舉辦開廟儀式法會。但被移至行館的神明並不會返廟，還是安置在行館供信眾祭拜，廟前會放一個公爐供民眾插香。此舉，台南宮廟界入士異口同聲在網路留言：這是在演那一齣？

宮廟界人士表示，當時管委會向民眾募款一千多萬說要修廟卻沒有動工，其中還有一批重要文物被偷走，有人懷疑是被賣掉；且開廟門，神明不回來，只放香爐，要讓信眾拜什麼？大家都看不懂葫蘆裡在賣什麼藥。

新當選的主委唐茂福表示，請大家體諒目前的處境，前朝留下的爛攤子，他們得一一理出頭緒，再慢慢收拾。

因廟門實在關太久，為恢復信眾的信心，所以決定先行開門「營業」，但廟內多處漏水、白蟻腐蝕和剪粘損壞的問題尚未處理，連匾額都被取下散置於地，環境如此惡劣，神明還是無法搬回來，經擲筊請示保生大帝，神明指示先重開廟門，再想辦法重啟修繕之路，請大家還是先到行館去拜拜。

元和宮上百神尊仍安置於臨時行館內，舊廟重建仍遙遙無期。（記者陳俊文攝）

至於大家關心前朝所收修繕款何去何從問題，據了解，截至目前，帳目交代未清，管委會已計畫提告，訴諸法律解決。由於前朝裡面有人具有美籍，所以還要防止脫產落跑。

宮廟界人士對這間大銃街老廟的遭遇表示同情和不勝唏噓。它不但是鎮北坊數一數二老廟，加上後來收留的全台白龍庵八家將，更是台灣八家將的起源，如今落到這種「人走茶涼」的處境，印證了「神明單純人複雜」這句話。