元大主動式ETF證券投資信託基金 今掛牌

主動式ETF規模持續成長，本土投信龍頭元大投信也即將加入發行主動式ETF的行列！證交所表示「元大全球AI新經濟主動式ETF證券投資信託基金」（00990A）受益憑證，將於今（22）日掛牌上市，並得辦理融資融券。

元大投信表示，該檔ETF為投資海外股票之主動式ETF，聚焦於AI基礎建設與AI技術應用兩大核心，投資受益於人工智慧技術發展並在相關基礎設施建設中扮演重要角色之企業，及使用人工智慧技術相關企業，研究團隊透過總體經濟趨勢、國家產業政策及AI產業趨勢、個股基本面之研判，並採財務體質、技術護城河、企業獲利能力與成長潛力等篩選條件，遴選AI產業鏈中之優質標的，另該檔ETF無設定績效指標。有關該檔ETF完整投資策略內容，請詳閱其公開說明書。

證交所指出，集中市場包含上述ETF，掛牌上市ETF將達202檔(含被動式ETF189檔及主動式ETF 13檔)。國內ETF商品種類日趨多元，投資組合涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇。