元大人壽全新VIP會員服務 提供禮賓秘書、好禮兌換

為感謝客戶長期的支持，元大人壽12月起推出嶄新的VIP會員服務，涵蓋｢行政禮遇｣、｢禮賓秘書｣及｢好禮兌換｣等三大面向的會員專屬禮遇，為客戶創造全方位的尊榮體驗。

元大人壽表示，推出VIP會員服務是持續深化客戶關係的重要里程碑，自活動日起，投保元大人壽保單之要保人，針對專案適用商品所繳的新契約保費都將轉換為保險積分，不同商品類型有不同加權係數，鼓勵保戶兼顧保障與長期財務規劃，在資格效期內累積至一定門檻，並符合數位指標認定，即自動成為VIP會員。

會員共分六個星級，每個星級皆有對應之會員點數，除可進行｢好禮兌換｣，並享有｢行政禮遇｣及｢禮賓秘書｣服務。

在保險專業服務上，元大人壽推出「行政禮遇」方案，配置專屬的客服團隊為VIP會員提供服務，因應不同需求情境提供解決方案，優先處理相關的核保、保全、理賠、電話諮詢等多元需求，為客戶提供更細緻、高效的個人化服務 。 同時，元大人壽與專業合作夥伴攜手打造「禮賓秘書」服務，只要致電禮賓秘書專線，即可為VIP會員安排全球禮賓服務及旅遊協助，並由客戶負擔相關費用，無論身在何方，只要一通電話，就能享受愜意人生。

這次VIP會員服務方案中，最受矚目的是「好禮兌換」服務。元大人壽以保戶生活情境為出發點，將好禮分為「旅遊逸趣、享樂時光、健康樂活、精緻生活、精選臻品」五大主題，並搭配點數兌換平台，讓VIP會員隨時都能把累積的點數，兌換成實際生活體驗與享受。

●「旅遊逸趣」讓VIP會員可依會員點數兌換機場接送、禮遇通關與飯店住宿等，出國旅遊從踏出家門那一刻就感受到特別待遇。

●「享樂時光」聚焦於美食饗宴，從咖啡小確幸到精緻餐飲，陪伴保戶與家人好友共享餐桌時光。

●「健康樂活」囊括健檢服務、露營與高爾夫球等選項，將健康管理與休閒活動結合。

●「精緻生活」提供保戶居家清潔、咖啡品茗、紓壓SPA等服務的兌換，替忙碌日常多留一點放鬆舒心的空間。

●「精選臻品」包含生活家電、Apple 3C用品與電影欣賞等，讓居家娛樂與生活品質同步升級。

元大人壽指出，致力於提供優質商品與服務，滿足客戶在人生每個重要階段的需求與期待，並持續提升各項客戶服務體驗，用實際行動守護客戶與家人的每一刻幸福時光。

