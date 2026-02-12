元大人壽暖心公益 陪伴門諾醫院住民溫馨圍爐

元大人壽暖心公益 傳遞年節溫暖。

▲元大人壽暖心公益 傳遞年節溫暖。

元大人壽長期投入社會公益與弱勢關懷，善盡企業社會責任。農曆年前夕，由元大文教基金會舉辦的花蓮門諾醫院壽豐分院住民圍爐活動，已連續11年由元大人壽花蓮通訊處同仁全員出動擔任志工，陪伴長期住院、無法返家過節的住民溫馨圍爐，透過節慶陪伴與互動，在寒冬中共度溫馨的年節時光，讓住民朋友充分感受團圓與關懷的溫度。

元大人壽熱心公益的志工們，每到農曆年前，總會牽掛門諾醫院的住民朋友，積極參與圍爐陪伴計畫。今年公益活動以「傳遞節慶溫暖」為主軸，關懷長期住院治療、無法返鄉團圓的住民及其家屬，在年節前送上真摯的祝福，透過午餐圍爐，協助無法自行進食的住民用餐，並觀賞表演節目，讓住民在醫院也能感受到如家一般的輕鬆氛圍，減輕住院期間的孤獨感，感受節慶的喜悅。

廣告 廣告

元大人壽志工表示，每年的中秋與年節前夕，深知每逢佳節倍思親的感受，因此都會預留時間參與門諾醫院住友的陪伴服務。透過每年中秋剝柚子、嚐月餅，以及除夕圍爐用餐、閒話家常的溫馨互動，讓住民感受到被重視與陪伴的力量，也讓家屬感受到來自企業與社會的支持，進而喚醒大眾對於長期照護與弱勢關懷議題的重視。

元大人壽除了以實際行動長期關注弱勢，給予溫暖支持之外，更秉持保險保障的精神，持續推出優質商品與多元友善服務。商品方面，除了響應主管機關政策，積極推動微型保險，更因應高齡階段的保障需求，推出膝髖關節與眼睛專屬保險；另外，對於高齡、身心障礙等特殊需求的保戶，亦提供派員到府協助保單服務的便利措施。面對未來，元大人壽將持續提供更完善的保障與服務，致力精進公平待客作為，實踐企業永續發展目標。