元大公益圓夢計畫啟動 學童展開城鄉交流

第九屆「Dream Big元大公益圓夢計畫」正式啟程，8組圓夢團隊今天(17日)齊聚台北，分享即將展開的圓夢計畫。台東縣三仙國小20多位中、高年級的小朋友，預計在明年3月31日到4月2日前往台中展開城鄉交流之旅，將與台中市大元國小進行音樂與體育的交流。

三仙國小校長蘇姿穎表示，三仙的「寶抱鼓」隊是台東縣音樂比賽的特優團隊，大元國小的打擊樂團則是台中市音樂比賽的特優團隊，所以兩校小朋友到時將展開樂器交流，同時，兩校學童也都打排球，因此也將展開友誼賽。她提到，為了讓偏鄉孩子獲得更多元的體驗，這趟圓夢旅程安排的交通工具，涵蓋遊覽車、火車與高鐵，並將參訪台中歌劇院以及到遊樂園遊玩。

另一個圓夢計畫是面臨遷校的高雄市鳳林國中，學校的科普教室結合在地的傳統皮影藝術文化，製作Podcast節目「皮猴講古：越講越有影」，以「說一段戲、學一門課」的方式，希望用聲音記錄社區記憶。

元大文教基金會執行長鍾秀玲說，數位科技普及，今年的圓夢計畫突破傳統公益框架，將規劃金融防詐與理財課程，並開辦數位培力工作坊，邀請歷屆圓夢團體一同透過AI技術與素養，提升倡議能量。