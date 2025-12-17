元大公益圓夢計畫 助8個團隊實現Big Dream

圓夢計畫期初發表會上，三仙國小的小朋友上臺表演，並邀請擔任評審委員的教育廣播電臺臺長黃月麗(右)上臺同樂，黃月麗臺長給予高度肯定。

元大文教基金會發起的「Big Dream元大公益圓夢計畫」期初發表會。

元大文教基金會發起的「Big Dream元大公益圓夢計畫」邁入第九屆，今年選出以廢棄浮球製作「寶抱鼓」，傳承部落文化的臺東縣三仙國小；陪社區長輩圓夢的彰化縣山腳文化慈愛關懷協會等8個團隊，由基金會補助每隊30萬元，支持他們圓夢。

元大文教基金會執行長鍾秀玲表示，元大圓夢公益計畫已進入第九屆，經過多次甄選，最終選出8個圓夢團體，計畫不僅提供資源支持，還鼓勵企業志工參與，提升公益團體的能見度。

鍾秀玲執行長也分享了去年她實地走訪圓夢團體-新北市豐珠中學，這裡是受害少女的中途學校，去年獲得基金會的支持，學習空拍機技術，紀錄當地的人文地理，鍾秀玲說，看見學生們因為計畫經費得以學習空拍技術，也感受到來自社會的溫暖與支持，她相當感動。

今年「Big Dream元大公益圓夢計畫」共有8個團隊獲選，其中臺東縣三仙國小提出「PawPaw小鼓手．三仙大夢想」計畫，帶領孩子學習以廢棄浮球製作寶抱鼓」，在樂器與鼓聲中，連結部落居民捕魚文化，同時推動環保意識，讓這所只有42名學生的迷你小校，不因所處位置偏僻，而能透過音樂建立孩子們的自信與文化認同。

黃月麗臺長說，評審三仙國小計畫時，相當感佩校長帶領師生，利用海廢賦予新生命，變成寶抱鼓，更利用音樂陶冶學生性情，學生利用課程與課後練習樂器，還踏出校園進行演出，不僅激發學生音樂潛能，還能走出特偏校園，這份圓夢計畫，可以幫助學生學習成長。

「Big Dream元大公益圓夢計畫」本屆以「翻越山海，育夢啟航」、「共融賦能，點亮生命」及「社區共好，追夢不老」等三大議題投入社會關懷，結合AI數位培力、金融理財與防詐課程，提供每個團隊30萬元圓夢金，與他們一起築夢，而這項計畫自2016年啟動，也結合企業內外部資源，號召志工一起響應，至今有超過9千人次志工服務，陪伴超過52個團體圓夢，累計超過23萬人次受惠。