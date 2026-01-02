元大台灣卓越50上半年預估配息1元 22日除息

（中央社記者曾仁凱台北2日電）元大台灣卓越50今天發出分配收益公告，每受益權單位預估配發新台幣1元，相較2025年7月配息0.36元調高。元大台灣卓越50採半年配息一次，以今天收盤股價66.95元換算，年化殖利率約2.98%。

元大台灣卓越50這次除息交易日訂在1月22日，最後買進日為1月21日，這次配息金額預計2月11日入帳。

根據證交所統計，元大台灣卓越50最新資產規模達1兆184億元，是台灣唯一規模破兆元的ETF；另根據集保結算所資料，截至2025年12月26日，元大台灣卓越50最新受益人數約203.57萬人，同樣是台股ETF中受益人數最多。

受惠2025年台股創新高，尤其是台積電等科技權值股帶頭上漲，以元大台灣卓越50為首的市值型ETF成為大贏家，元大台灣卓越50去年規模成長逾5000億元，投資人數也大增近130萬人。（編輯：蘇志宗）1150102