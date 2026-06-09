元大投信小股東向金管會陳情賤售 王允中：已請公司處理
元大金控擬以每1股元大投信普通股換發5.2583股元大金控普通股，把元大金目前持股74.71%的元大投信增持至100%，但遭少數股東質疑賤售，也就是股份轉換的換股比例低估公司價值、損害少數股東權益，金管會銀行局副局長王允中今（9）日傍晚於例行記者會指出，金管會有收到陳情函，已經轉請元大投信處理。
元大金控今日晚間對此回應指出，該公司與元大投信之股份轉換案皆遵循「企業併購法」及相關法令辦理，經董事會通過後依法提報股東會討論。
金管會今日舉行例行記者會，由金管會主任秘書尚光琪主持，尚光琪於媒體問答時間說明有關提問，包括：今天有元大投信的少數股東來金管會陳情，質疑此次股份轉換案低估公司價值損害少數股東權益，請問金管會是否收到相關陳情？後續是否會瞭解或要求業者提出說明？
少數股東：獨立評價與資訊揭露機制不足
另外，少數股東有委任律師指出，本案的評價過程恐有球員兼裁判疑慮，認為現行重大併購案的獨立評價與資訊揭露機制不足，金管會如何看待有關質疑？是否認為現行制度仍有檢討空間？少數股東也呼籲金管會推動修法，建立重大併購案少數股東的保護機制，包括強化資訊揭露、表決及救濟的權利。
出席記者會的金管會銀行局副局長王允中答覆指出，「我們金管會有收到陳情函，這個問題非常清楚，少數股東對於收購的價值有異議，我們已經轉請元大投信去處理，至於整個法律上面，『企業併購法』、『公司法』對於少數股東的購買請求權，規定得非常清楚。」
王允中：可於股東會行使權利，善用請求權
王允中說，公司在併購時，股東對於整個併購事宜或收購價格若有疑義，「可以在股東會前或股東會中，用書面或口頭提出疑義，並且投下反對票。在做成紀錄了以後，在股東會結束後的20日內，可以用書面來向公司請求以公平的價格收購他手中的股份。」
王允中說，目前法律上的機制對於少數股東的權益已經有充分的保障，「所以我們認為說這些爭議，循著現有的機制來處理就好了。」
元大金控已於今年4月29日公告，元大投信董事會決議於今年6月12日舉行股東會，討論與元大金的股份轉換事宜，元大投信的股東會地點為台北市信義區菸廠路88號6樓（台北文創大樓多功能廳A廳）。
元大金亦將於6月12日舉行股東會，該公司的審計委員會將就此案之併購計畫、交易公平性與合理性審議結果，於股東常會中進行報告。
根據元大金公告，該公司聘請的獨立專家，立本台灣聯合會計師事務所會計師張書成出具的換股比例合理區間為，每1股元大投信普通股換4.6840股至5.7731股元大金普通股。
元大投信聘請的獨立專家為勤美聯合會計師事務所會計師鍾志杰，他出具的換股比例合理區間為，每1股元大投信普通股，換發元大金普通股4.55～5.73股。
更多風傳媒報導
其他人也在看
女誤喝室友泡腳藥酒心悸嘔吐險喪命 醫揭超毒藥材：堪比砒霜
根據陸媒《錢江視頻》報導，浙江紹興市中心醫院馬鞍院區指出，陳姓女患者在下班返回宿舍，誤把室友準備用來「泡腳」的外用藥酒當作補藥喝下肚，但藥酒中含有「雪上一枝蒿」與「草烏」等劇毒中藥材，其毒性堪比砒霜。因此患者很快出現嘴唇和四肢麻木、頭暈噁心及強烈心悸等中...
月賺429萬？Threads炫耀對帳單1關鍵露餡 遭網打臉投資詐騙
社群平台Threads近年成為許多年輕投資族群分享心得的管道，卻也淪為詐騙集團誘騙民眾加入投資群組的溫床。近日有網友在平台上揭發一起手法極其粗糙的詐騙貼文，該篇疑似詐騙的內容宣稱自己透過精準眼光，幫女兒進行將近1個月的投資，最終順利將手中持股全數獲利落袋，甚至曬出一張大賺429萬元的假股票對帳單，企圖吸引缺乏經驗的股民詢問加入群組。
雨天出門鞋子秒濕？專家授「1步驟」有效防進水
生活中心／尤乃妍報導近日受滯留鋒面及西南氣流影響，全台降下豪雨，部分地區甚至出現淹水情況，不少民眾抱怨一出門鞋子就濕透。對此，生活達人陳映如分享，只要在出門前多做「1個小動作」，就能降低鞋子進水、浸濕的機率，讓雨天外出也能保持雙腳乾爽。
新竹氣爆炸毀一整排民宅！柯文哲心碎發聲
[NOWNEWS今日新聞]新竹市東區高翠路今（9）日凌晨發生重大瓦斯氣爆事故，一棟三層樓透天厝遭強大爆炸威力炸毀，也波及了周邊連棟建築，現場一片狼藉，該意外不幸造成2人死亡、多人受傷，附近7戶住家、約...
快訊／大樂透6/9中獎號碼出爐 如何兌獎一次看
大樂透於每周二、五晚上8時30分開出當期獎號。本期開獎號碼、頭獎金額與獎金分配、玩法規則、即時直播與中獎查詢連結，每週更新不中斷。（實際公告與中獎獎號以台彩公布為準）
11公尺巨浪來襲！紐西蘭首都4地區 進入緊急狀態
11公尺巨浪來襲！紐西蘭首都4地區 進入緊急狀態
43歲王嫚萱懷雙胞胎現身「公開寶寶是女生」！苦嘆身體2部位變了
43歲藝人王嫚萱日前宣布懷上雙胞胎，今（9日）挺著3個多月大孕肚錄製王思佳Podcast節目《王室有約》，首度分享求子過程與懷孕前後變化，「我一共取了21顆卵，最後只有兩顆胚胎可以用，沒想到一次就成功，還一次中兩個。」王嫚萱也透露，懷孕後食量變大、罩杯升級，甚至有些部位顏色改變，正積極面對身體變化，心態頗為複雜。
台股回血巴逆逆又虧了！買「這1檔秒慘跌」全網傻眼
財經中心／周孟漢報導受美股科技股反彈帶動下，台股今（9）日開高走高，盤中大漲逾1000點，站回44000點關卡，一甩昨（8）日慘跌的陰霾。不料，被網友們稱為「反指標女神」的網紅巴逆逆，卻沒有搭上這班紅利順風車，反而再度展現「冥王星反向超能力」，在臉書發文，貼出「這 1 檔」的慘烈走勢，直喊「是什麼交往前辛勤努力，交往後軟爛沒救的渣男嗎！？」文章曝光後，引來大批網友傻眼，直喊「拜託別買台積電！」。
新台幣爆逾1488億元巨量！史上第二大 匯價創半個月最低
股匯脫鉤！台股今（9）日強彈 1,201 點、收復先前三分之二失土，但新台幣匯率卻「走自己的路」。在多方激烈多空交鋒下，台北匯市狂飆出 47.46 億美元（約新台幣 1,488 億元），一舉刷新歷史第二大紀錄，新台幣兌美元終場以 31.618 元、貶值 3.8 分作收。
澎湖自助餐驚見鯖魚「活蛆狂蠕動」！衛生局急稽查揪缺失
澎湖馬公市一家自助餐店驚傳食品衛生事件。有民眾昨（8）日中午前往中華路某自助餐購買午餐，返家打開餐盒準備用餐時，赫然發現其中一道醃漬鯖魚上有白色蟲體不斷蠕動，仔細查看竟是活蛆，當場食慾全失，隨即以手機錄影存證，並向店家及澎湖縣政府衛生局反映。
乳癌末期擴散大腦！前港姐睡夢中離世 2女兒悲痛道別
【緯來新聞網】51歲前港姐吳文忻（現名吳忻熹）前年乳癌復發，而且惡化至第4期，不過她一直樂觀抗癌。然
胡瓜67歲大壽「喜收2000萬法拉利超跑」 背後神祕金主曝光了
「綜藝天王」胡瓜9日率領康康、胡盈禎（小禎）及賴慧如等人出席「鑽石舞台之夜」演唱會記者會。胡瓜日前歡慶67歲生日喜收家人送上逾2000萬元的法拉利跑車，開心說：「謝謝家人的心意。」女兒小禎不改幽默個性，笑喊，「很替他開心，也替我開心，因為以後他的都是我的。」
翻身機會來了！罕見雙重吉兆發威 「4生肖狂吸財氣」躺著都能賺
近日迎來極其罕見的「金星合木星」與「海王星合月」雙重吉兆。塔羅牌老師艾菲爾在臉書提到，占星學中，金星象徵財富、物質享有與審美價值，木星則是帶來擴張、幸運的第一大吉星，兩者交會預示一波財富機遇正席捲而來。雖然海王星的加入，容易讓人產生迷惘感，但只要腳踏實地，將會被金木的和諧能量實體化。他點名4生肖「鼠、龍、羊、豬」的財帛宮已被點亮，原本凝滯的資金水位正強勢翻紅。
這3個星座老婆如「最強績優股」！你給的安全感越多，她越能發光、帶旺家庭
常聽人說成功的背後往往有伴侶的支持，有些星座老婆就像績優股，另一半越寵她、給她滿滿的安全感，她越能發揮潛能，無論是事業還是家庭都能經營得有聲有色。
小一兒在校掉乳牙！家長怒控老師沒顧好 揪醫問「這句」眾人全看傻
近期校園親師衝突頻傳，不少教師坦言，如今教學壓力愈來愈沉重，深怕一不小心就遇上「恐龍家長」。近日就有一名特殊教育老師分享，班上一名小一學生在校期間自然掉落乳牙，老師不僅第一時間妥善保存牙齒，還於放學時親自交還家長，沒想到卻遭家長質疑「沒有把孩子顧好」，甚至進一步詢問牙醫是否能向老師或校方求償，離譜情節曝光後，引發網友熱議。
全台水庫狂補2.1億噸水 湖山與南化蓄水率進入3字頭、曾文穩定回升
梅雨鋒面持雖然在部分地區造成零星災情，但也為全台各地水庫帶來了極為豐沛的雨量，經濟部水利署預估，這波降雨將為全台水庫帶來超過2億噸的豐沛水量，特別是前陣子降雨量表現
發票中獎別急著領錢！她想拿4千「險噴10萬元」 驚人細節曝光
發票中獎是許多人生活中的小確幸，常在第一時間就去領獎，但沒想到有人卻差點賠上自己的存款。近來有網友表示，最近信箱收到統一發票中獎4000元的通知，但典開卻要輸入信用卡號，不知道該怎麼辦？眾人看到紛紛提醒，「這是詐騙！」
劉亦菲14歲氣質出眾！向太讚「劉媽更漂亮」 曝未再嫁內幕
38歲大陸女星劉亦菲，憑藉空靈仙氣外貌與優雅氣質，出道多年始終穩坐一線女星地位，被粉絲封為「神仙姐姐」。近日，香港知名製作人向太（陳嵐）在社群平台分享與劉亦菲初次見面的回憶，不僅盛讚她是「富養女兒最好的典範」，更透露其母親多年來為了女兒選擇終身未再婚，全心全意投入陪伴與栽培，引發網友熱烈討論。
最新雨量預測出爐 7縣市山區達「停班停課」標準
即時中心／廖予瑄報導受到滯留鋒面及西南氣流影響，易有短延時強降雨，高雄市部分地區已達到停班、停課標準，明（10）日那瑪夏區、桃源區、甲仙區、六龜區及茂林區5個行政區停止上班、停止上課。根據中央氣象署今（9）日晚間7時所公布的最新預測資料顯示，全台共7縣市山區24小時內雨量達到停班、停課的標準，惟是否放假，仍有各地方縣市政府做出最後定奪。
咖啡廳講話「吵到讀書」！女客收紙條要求安靜 氣炸：這不是圖書館
近年「咖啡廳辦公」、「咖啡廳讀書」蔚為風潮，越來越多人會帶著筆電、課本到咖啡廳讀書或工作。但近來一名女子在路易莎內用時，卻被一旁學生嫌棄講電話太吵，還遞給她一張便條紙「要求安靜」，讓她相當不滿，當場反擊！