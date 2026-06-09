元大投信小股東向金管會陳情賤售 王允中：已請公司處理

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

元大金控擬以每1股元大投信普通股換發5.2583股元大金控普通股，把元大金目前持股74.71%的元大投信增持至100%，但遭少數股東質疑賤售，也就是股份轉換的換股比例低估公司價值、損害少數股東權益，金管會銀行局副局長王允中今（9）日傍晚於例行記者會指出，金管會有收到陳情函，已經轉請元大投信處理。

元大金控今日晚間對此回應指出，該公司與元大投信之股份轉換案皆遵循「企業併購法」及相關法令辦理，經董事會通過後依法提報股東會討論。



廣告 廣告

金管會今日舉行例行記者會，由金管會主任秘書尚光琪主持，尚光琪於媒體問答時間說明有關提問，包括：今天有元大投信的少數股東來金管會陳情，質疑此次股份轉換案低估公司價值損害少數股東權益，請問金管會是否收到相關陳情？後續是否會瞭解或要求業者提出說明？

少數股東：獨立評價與資訊揭露機制不足

另外，少數股東有委任律師指出，本案的評價過程恐有球員兼裁判疑慮，認為現行重大併購案的獨立評價與資訊揭露機制不足，金管會如何看待有關質疑？是否認為現行制度仍有檢討空間？少數股東也呼籲金管會推動修法，建立重大併購案少數股東的保護機制，包括強化資訊揭露、表決及救濟的權利。

出席記者會的金管會銀行局副局長王允中答覆指出，「我們金管會有收到陳情函，這個問題非常清楚，少數股東對於收購的價值有異議，我們已經轉請元大投信去處理，至於整個法律上面，『企業併購法』、『公司法』對於少數股東的購買請求權，規定得非常清楚。」

王允中：可於股東會行使權利，善用請求權

王允中說，公司在併購時，股東對於整個併購事宜或收購價格若有疑義，「可以在股東會前或股東會中，用書面或口頭提出疑義，並且投下反對票。在做成紀錄了以後，在股東會結束後的20日內，可以用書面來向公司請求以公平的價格收購他手中的股份。」

王允中說，目前法律上的機制對於少數股東的權益已經有充分的保障，「所以我們認為說這些爭議，循著現有的機制來處理就好了。」

元大金控已於今年4月29日公告，元大投信董事會決議於今年6月12日舉行股東會，討論與元大金的股份轉換事宜，元大投信的股東會地點為台北市信義區菸廠路88號6樓（台北文創大樓多功能廳A廳）。

元大金亦將於6月12日舉行股東會，該公司的審計委員會將就此案之併購計畫、交易公平性與合理性審議結果，於股東常會中進行報告。

根據元大金公告，該公司聘請的獨立專家，立本台灣聯合會計師事務所會計師張書成出具的換股比例合理區間為，每1股元大投信普通股換4.6840股至5.7731股元大金普通股。

元大投信聘請的獨立專家為勤美聯合會計師事務所會計師鍾志杰，他出具的換股比例合理區間為，每1股元大投信普通股，換發元大金普通股4.55～5.73股。

更多風傳媒報導

