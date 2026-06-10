元大投信少數股東律師質疑金管會「狀況外」？！ 金管會：明日記者會回應
針對元大金控併購元大投信引發的少數股東爭議，少數股東委任律師施芸婷今（10）日接受廣播節目專訪，針對金管會銀行局副局長王允中昨日記者會回覆案件「已交由元大投信處理」提出質疑，直指主管機關的回應恐未切中監理核心。金管會表示，相關回應將於明日例行記者會回覆。
施芸婷在廣播節目專訪中表示，昨日銀行局副局長王允中回應外界詢問時提到，相關陳情已「交由元大投信處理」，質疑主管機關是否真正理解爭點本質，她表示金管會「有點狀況外？沒有get到？」，因此才出現將責任轉回業者的回應方式。
施芸婷強調，本案爭議核心並非單純公司內部溝通或程序性陳情處理，而是涉及股份轉換合理性與少數股東權益保障等監理問題。她指出，金管會在此類重大併購案中，本就具備實質審查責任。
施芸婷表示，首先在於股份轉換的合理性，金管會就有需要做審查，其中審查標準包括利害關係人的權益保障部分，換言之金管會對於小股東應該要有權益保障。施芸婷指出，金管會應該可以要求第三方評價，重新判斷所謂的2%成長率。
其次對於王允中表示現行制度完善，施芸婷也提出不同看法，認為小股東在這之中是沒有說不的權利，尤其是元大金控掌握元大投信74%的股權，因此強調應該要啟動修法保護少數股東權益。施芸婷以美國為例，指出在美國大股東是不可以投，是要由小股東決定，這是一種保障方式。認為重大併購涉及公司未來、投資人權益及市場信任等，不能只由掌握多數股權者單方面推動，更不應讓少數股東在不公平的條件下被迫承擔風險。
針對施芸婷律師提出的質疑，放言記者今日向金管會詢問，金管會表示，相關案件將於明日例行記者會統一說明，針對監理立場與外界關切一併回覆。
（圖片來源：新聞放鞭炮、放言記者拍攝）
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