元大投信少數股東赴金管會陳情！周玉蔻質疑：大型金控財團，不能用「依法處理」吃掉小股東

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元大投信少數股東赴金管會前陳情，抗議元大金控擬透過股份轉換方式取得元大投信百分之百股權。資深媒體人周玉蔻今（10）日在電台節目《新聞放鞭炮》中專訪少數股東委任律師施芸婷，質疑這起案件不只是一般企業整合，而是涉及少數股東權益、估值合理性與主管機關是否啟動實質審查的重大金融治理問題。

周玉蔻在節目開場表示，《新聞放鞭炮》一向關注弱勢者在龐大權力與資本面前的處境，而元大投信少數股東案正是一個典型例子。她指出，很多人一開始不清楚為什麼元大投信少數股東會到金管會前陳情，仔細了解後才發現，這不是單純股東不滿價格，而是大型金控集團如何對待沒有控制權的小股東。

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施芸婷律師在節目中說明，元大投信本身股東結構有其歷史背景，部分少數股東長期持有相關股份，持股時間甚至可追溯到早年證券公司時代。如今元大金控已持有元大投信約74.7%股份，擬透過股份轉換取得剩餘股份，使元大投信成為百分之百持股子公司，少數股東因此面臨被迫換股或退場的處境。

施芸婷指出，少數股東目前只有兩種選項。第一，是接受換股，把原本持有的元大投信股票換成元大金控股票；第二，是提出異議後請求公司收買股份，等於退出原本看好的投資標的。她強調，這兩種選項都沒有回答一個最核心的問題：少數股東若不想賣、不想換，是否有權利繼續持有元大投信？

她表示，元大投信是台灣ETF市場重要龍頭，旗下商品包括0050等市場高度關注的投資標的，近年基金規模、受益人數與獲利均有明顯成長。許多少數股東長期看好的是元大投信本身，而不是整個元大金控集團。若股份轉換完成，投資標的將從單一高成長投信公司，變成承擔整個金控集團旗下不同子公司損益的金控股票。

周玉蔻質疑，元大金控作為大型金融集團，若想整併元大投信，應該先與少數股東充分溝通，提出合理價格與完整說明，而不是依靠大股東優勢在董事會、股東會中推進程序，最後只用「依法處理」回應外界質疑。

施芸婷也指出，企業併購法立法目的原本是促進併購效率與資源整合，併購本身不是壞事。但問題在於，當大股東同時控制併購方與被併購方時，董事會與股東會程序看似合法，實際上卻可能讓少數股東缺乏真正制衡能力。

她形容，本案就像「大腦說要併購自己的手」。元大金控是大股東，元大投信董事會也多由大股東所掌握，在利害關係人不用迴避的制度下，很難期待被併購公司董事會做出與大股東不同的決定。這也是少數股東認為制度不公平的根本原因。

周玉蔻表示，金控集團掌握龐大金融資源，更應該重視公司治理與市場觀感。她批評，若大型財團可以用形式合法的程序處理少數股東權益，卻不願正面回應公平與正義問題，將嚴重傷害投資人對金融市場的信任。

施芸婷強調，本案後續仍須送金管會審查，金管會不能只做形式審查。她呼籲主管機關應檢視本案是否符合公共利益、市場競爭與利害關係人權益保障，尤其少數股東已經對評價報告與換股比例提出疑義，金管會應要求元大金控與元大投信補充說明。

周玉蔻最後表示，元大投信案不是小事，而是台灣金融市場如何面對大股東控制權與少數股東保障的制度考驗。若主管機關不正視，未來類似爭議仍會在其他金融併購案中重演。

（圖片來源：AI示意圖）

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