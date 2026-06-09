元大投信少數股東赴金管會陳情！質疑低估股權價值籲停併購 元大金控回應：皆依法辦理

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元大金控今年3月通過股份轉換案，部分元大投信少數股東今（9）日上午赴金管會前陳情，質疑本次股份轉換案存在低估股權價值情形，要求主管機關介入審查，並建立重大併購案少數股東保護機制。元大金控回應表示，本案皆遵循《企業併購法》及相關法令辦理，經董事會通過後依法提報股東會討論。

元大金控今年3月宣布，擬以每1股元大投信換發5.2583股元大金股票方式，取得元大投信全部股權，未來將其納為100％持股子公司。

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元大投信少數股東今日於金管會前演出《不公不義的併購案》行動劇，藉此凸顯少數股東在重大併購案中面臨資訊與資本優勢不對等的處境，並呼籲金管會正視少數股東權益。並提出三項訴求，包括要求金管會立即出面停止不公平併購、啟動修法保障少數股東權益，以及建立重大併購案少數股東保護機制，讓少數股東在關鍵交易中擁有實質表意、審查及救濟管道。

元大投信少數股東於陳情書中提到，此次收購案的不公義之處，包含，元大金控以持有元大投信74.71%之多數表決權強制收買，毫不重視其餘少數股東之權益，所牽動者係廣大國民受憲法第15條保障私有財產之權利。並且，決定收買「價格」者、藉逾74% 表決權「表決同意」者、及實際「買入」股份者，三者俱為元大金控一人，球員兼裁判，程序不公昭然。元大投信董事既均為元大金控法人代表，卻於董事會時無須全數迴避，嚴重偏袒母公司而違反忠實義務等相關指控。

針對少數股東提出的質疑，元大金控回應表示，元大金控與元大投信股份轉換案皆遵循《企業併購法》及相關法令辦理，相關程序經董事會通過後，依法提報股東會討論。

（圖片來源：元大金控官網、放言記者拍攝）

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