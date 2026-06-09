元大投信少數股東赴金管會陳情 質疑股權價值遭低估

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

（中央社記者曾仁凱台北9日電）元大金控2026年3月宣布董事會通過，要將旗下元大投信納為100%持有的子公司。對此，部分的元大投信少數股東今天上午赴金管會陳情，質疑此次股份轉換案存在低估股權價值情形，要求主管機關介入審查，並建立重大併購案少數股東保護機制。

元大金控回應表示，元大公控與元大投信之股份轉換案皆遵循企業併購法及相關法令辦理，經董事會通過後依法提報股東會討論。

元大金控今年3月決議透過發行新股，擬以每1股元大投信普通股換發5.2583股元大金控普通股的方式，收購尚未持有的元大投信股權。

廣告 廣告

據了解，早期元大證券合併寶來證券，兩家公司旗下的元大投信與寶來投信跟著整併，部分寶來員工因此持有元大投信股權。目前元大金控持有元大投信約74.71%股權，此次股份轉換案將提交至6月12日元大金控股東常會，提請股東通過，並待主管機關核准後實施。

元大投信少數股東委任律師施芸婷今天表示，併購本應是企業發展與資源整合的重要工具，但若重大併購缺乏充分揭露、獨立評價與少數股東保障，就可能從商業合作變成權益侵蝕。尤其當大股東掌握資訊、資源與程序優勢時，少數股東往往難以抵抗股權價值遭故意低估，也難以確保自身權益不被犧牲。

施芸婷指出，此次行動並非反對所有併購，而是反對股權價值故意低估、罔顧少數股東權益的不公義併購。重大併購涉及公司未來、投資人權益及市場信任等，不能只由掌握多數股權者單方面推動，更不應讓少數股東在不公平的條件下被迫承擔風險。（編輯：楊凱翔）1150609