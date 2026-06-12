元大投信股東：董事會未能維護股東權益 、籲金管會實質審查股權轉換

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股市。資料照



元大金今(12)日召開股東會通過股權轉換案，本案完成後元大投信將成為元大金控100%持股之子公司。股東會上有元大投信少數股東出席表達異議，元大金仍透過多數優勢通過股權轉換案，引發少數股東不滿。

元大投信少數股東委任律師施芸婷也向金管會喊話，呼籲金管會針對本案進行實質審查，維護公平金融秩序以及少數股東權益。

元大投信少數股東針對本次股權轉換提出三點質疑：

第一、元大投信針對本案設置併購特別委員會，並提出審議結果報告書，但未揭露委員會成員組成，如何認定委員會是基於公正、客觀的角度做出決議。此外，審議結果報告書僅以百餘字就認定涉及百億的股權轉換條件合理，實難以讓少數股東相信權益受保障。

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第二、元大投信今年4月稅後純益為4.94億元，年增率為53.4%，今年前四月為17.85億元，年增率35.6%。元大投信卻預估明年起其營收及獲利成長率跌到2%/年。並以此基準計算換股比例，顯然有失公允。合理質疑元大金控透過低估價格，拿下獲利極佳的元大投信，排除少數股東的權益及利益。

第三、本次股權轉換案完成後，元大金控將取得元大投信完全控制權，卻忽視少數股東基於對元大投信前景評估，不願參與股權轉換或出售持股。少數股東被迫把經濟利益讓與元大金控，或是承擔元大金控未來的投資決策與風險，沒有其他選擇。

元大投信少數股東委任律師施芸婷呼籲金管會，依據《金融控股公司法》第36條規定，金融控股公司進行相關投資或組織調整時，必須向主管機關申請核准。

針對本案進行實質審查，不只應確認文件是否齊備，更應深入檢視整體交易的合理性與公平性，守護少數股東權益。金管會針對本案態度將為後續併購案設立指標，若是作為金融監理主管機關，也不能守護少數股東權益，誰還敢進入投資市場？元大投信少數股東將會持續爭取權益，股東會不是終點，是反對不公平併購的第一戰。

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