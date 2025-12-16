元大投信：黃金三大常態化將要成核心資產！ 日圓美元做衛星資產必風險

金條金幣示意圖。路透社



美股四大指數盡墨，台股持續被嚇趴，再跌逾300點，跌破月線！元大投信表示，台股未來半年至一年，波動會相當大，未來股票加上債券和黃金更能降低波動度。央行投資，寬鬆政策，以及地緣政治三大常態化，黃金供需結構改變，建議黃金作為核心資產配置，美元日圓和原油作為衛星資產，來分散風險。芝商所也預期，央行降息美元貶值下，加上通膨預期接近上世紀80年代初以來最高水準，都有利金價支撐。

元大投信表示，在台股近期走勢中，0050規模已過1兆元， 0056 來到5000億元，00990A 也接近200億元規模。美股和台股近期處於AI泡沫化疑慮，但如果以網路泡沬劃時代，美股達到65倍本益比，目前美股約在25倍，台股目前本益比也在23倍，其實沒有過熱，

芝商所亞太區金屬產品部執行總監Sachin Patel 表示，2008年以來各國央行一直是黃金的淨買家，黃金成為美元後第二大儲備資產，通膨也成為金價走勢，目前通膨還沒有完全受控，通膨預期接近上世紀80年代初以來最高水準，由於金價反映未來通膨預期走勢，按照歷史經驗，都將有利金價支撐

COMEX資料顯示，貴金屬期貨每日交易來看，亞洲成交量年增76%，比歐美高出一倍，鉑金鈀金也來到歷史高點，也是可以分散布局的標的。

台股今年漲了20% 黃金今年漲了67%，元大投信表示， 近年股債相關性高易有同漲同跌的現象，川普帶來股市質量改變，因此未來不能單壓單一標的，除了既往股票加上債券外，可能要適度增加另類投資，因此未來也建議黃金成為核心資產配置，而以美元，日圓和原油作為衛星資產，搭配槓桿和反向增益風散風險。

