元大證券開春最大獎勵案登場 交易台美股抽總價逾60萬豪禮 新戶再享最高1,688元抵用金

026年全球半導體與AI供應鏈持續成為資金追捧焦點，台美股市延續多頭氣勢。根據歷史數據，近二十年春節後開盤日平均上漲機率高達75%，市場紅包行情、ETF加碼話題熱度攀升。

迎接2026投資開局，元大證券自2026年1月1日至3月31日推出「台美股 全民投資慶」，祭出關島雙人來回機票及住宿券、全台五星飯店住宿券，以及Gemini AI智慧手錶等總價值逾新臺幣60萬元豪禮。活動期間每天交易（含定期定額）即可累積抽獎次數，交易標的包含「台股個股」、「台股ETF」、「美股個股」、「美股ETF」，滿足投資人從存ETF到個股交易、從台股錢進美股市場的多元資產配置需求；除此之外，即日起至2026年12月31日，投資人還可享有美股交易免低消的手續費優惠，新開戶最高再領新臺幣1,688元台股電子交易手續費抵用金。

元大證券「台美股 全民投資慶」三大活動主軸：

1.新舊戶每天交易 累積豪禮抽獎機會

適合追行情、重視市場節奏的投資人，只要每天交易（含定期定額）台股或美股即可累積抽獎機會，每日最多可獲得2次抽獎機會（台股、美股交易各1次），活動期間最高可累計99次抽獎機會。

2.新開戶交易 領最高$1,288元抵用金

新開戶且首次交易（不含定期定額）台股或美股，即有機會領最高1,288元台股電子交易手續費抵用金。

3.首次定期定額 再領最高$400元抵用金

首次台股定期定額成功買進3筆，可領取300元台股電子交易手續費抵用金；首次美股定期定額成功買進3筆，即可領取100元台股電子交易手續費抵用金。

元大證券的「投資先生」APP同步推出業界獨創的「存股獎勵」專區，整合台美股交易筆數、報酬率、總損益、抽獎進度與抵用金狀態，並提供台股ETF定期定額報酬試算，協助投資人更有效率掌握投資進度。

活動優惠詳情請見：https://yuantasec.pse.is/8krnpk

