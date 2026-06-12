元大金通過股權轉換案 元大投信少數股東提3點質疑

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

（中央社記者曾仁凱台北12日電）元大金控今天召開股東會，通過股權轉換案，元大投信將成為元大金控100%持股子公司。會後，元大投信少數股東提出3點質疑。

元大投信少數股東委任律師施芸婷向金管會喊話，呼籲金管會針對本案進行實質審查，以維護公平金融秩序及少數股東權益。

元大投信少數股東今天提出3點質疑，包括元大投信針對股權轉換案設置併購特別委員會，並提出審議結果報告書，但未揭露委員會成員組成，如何認定委員會是基於公正、客觀的角度做出決議。此外，審議結果報告書僅以百餘字就認定涉及百億的股權轉換條件合理，實難以讓少數股東相信權益受保障。

廣告 廣告

其次，元大投信今年4月營收新台幣17.85億元，年增35.6%；稅後純益4.94億元，年增53.4%。元大投信卻預估明年起其營收及獲利年成長率跌到2%，並以此基準計算換股比例，顯然有失公允。合理質疑元大金控透過低估價格，拿下獲利極佳的元大投信，排除少數股東的權益及利益。

元大投信少數股東認為，此次股權轉換案完成後，元大金控將取得元大投信完全控制權，卻忽視少數股東基於對元大投信前景評估，不願參與股權轉換或出售持股。少數股東被迫把經濟利益讓與元大金控，或是承擔元大金控未來的投資決策與風險，沒有其他選擇。

施芸婷呼籲金管會，依據金融控股公司法第36條規定，金融控股公司進行相關投資或組織調整時，必須向主管機關申請核准。針對本案進行實質審查，不只應確認文件是否齊備，更應深入檢視整體交易的合理性與公平性，守護少數股東權益。（編輯：張良知）1150612