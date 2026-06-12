元大金5月大賺71億 6成員獲利年增率驚人

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元大金控今（12）日公告獲利自結數，5月稅後純益71.47億元、年增861.9%，前5月稅後純益290.6億元、年增200.1%，累計每股稅後純益（EPS）為2.18元、年增190.7%。

元大金的母金控及證券、銀行、投信、人壽、期貨等5家子公司，5月及前5月稅後純益皆創歷年同期新高，而且5月的稅後純益年增率驚人，至少44.2%起跳，多則高達861.9%。

台股火熱，元大證 5 月賺 51 億

元大金核心子公司元大證券5月稅後純益51.01億元、年增217.4%，前5月稅後純益190.8億元、年增172.6%，反映台股交投熱絡，5月日均量突破1.6兆元，帶動經紀業務手續費收入成長。

元大銀獲利 3 支柱強勁， 5 月賺 13 億

元大銀行5月稅後純益13.12億元、年增44.2%，前5月稅後純益62.12億元、年增49.2%，反映俗稱銀行業獲利三支柱的業務全部表現良好。

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元大銀5月利息淨收益20.8億元、年增約35%，手續費淨收益8.5億元、年增約54%，金融商品淨收益4.5億元、年增約138%。

累計數方面，元大銀前5月利息淨收益95.2億元、年增約34%，手續費淨收益44.8億元、年增約41%，金融商品淨收益20.1億元、年增約58%。

元大投信5月稅後純益5.57億元、年增56.0%，前5月稅後純益23.42億元、年增40.0%，反映管理的總資產規模持續走高。

元大人壽前 5 月，首見賺贏歷年全年

元大人壽5月稅後純益3.11億元、年增115.0%，前5月稅後純益22.25億元、年增187.8%，反映保險本業經營良好，保險服務結果占5月稅後純益比重約6成，前5月更是超過6成。

元大人壽今年元旦接軌IFRS 17時，CSM餘額約450億元，攤銷率約7%，CSM及RA每月穩定貢獻稅前盈餘約3億元；5月底外匯價格變動準備金餘額亦來到約130億元高檔。

值得注意的是，元大人壽的前身為1992年在台灣成立的國際紐約人壽，元大人壽前5月稅後賺22.25億元，首見賺贏過去的33個年度。無論過去的紐約人壽或後來的元大人壽，該公司從未一年賺達20億元。

元大期貨5月稅後純益2.85億元、年增64.7%，前5月稅後純益11.93億元、年增19.9%，反映台股活絡，投資人套利與避險需求攀升。

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