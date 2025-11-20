元大首檔主動式ETF來了！1萬元就能入手，聚焦AI新經濟、11/24起募集

AI已不只是技術，更在重塑全球權力結構，未來將壓倒性地改變每一個產業。元大投信推出首檔主動式ETF「主動元大AI新經濟(00990A)」，將於11月下旬募集，發行價10元，採不配息設計引導資金長期參與，投資涵蓋AI「基礎建設」與「技術應用」兩大領域強勢股，積極參與AI新經濟成長機會。

AI投資狂潮尚未退燒，但市場對是否已出現泡沫、企業巨額資本支出何時回本等疑問愈來愈多。元大投信表示，這一波並非短線題材，而是一場跨越十年至二十年的經濟革命；AI已不只是技術，更在重塑全球權力結構，未來將壓倒性地改變每一個產業。

AI革命處於啟動階段，除了核心硬體市場需求持續強勁，更可提前伺機布局已經融入AI、且估值仍相對合理的技術應用題材，可望複製網路時代強勢股從「基礎建設走向技術應用」的發展路徑。

「AI真正的爆發不在基礎建設，而在應用。」元大投信強調。AI的應用正在從生成式 AI（被動回答），進入代理式 AI（主動理解、主動建議），最終將走向實體 AI（與機器人、自駕車結合，走入真實世界）。

應用層面也已經在多個領域出現巨大變化。例如寫程式，科技公司開始凍結招募軟體工程師，就是AI已開始取代人力的證據。僅美國一年支付給軟體工程師的薪資就高達1.5兆美元，一旦 AI介入，這將是一個龐大到驚人的成本革命。

另一個就是醫療，AI已能依據基因資料、病史提供精準診療建議，醫療體系將因此出現大幅加速的生產力提升。國防更是一大關鍵，主權 AI 的真正核心在於國防安全，各國正競相佈署AI決策系統、無人機與數據指揮平台，使軍工與AI的結合成為不可逆的趨勢。

元大投信強調，00990A的設計是以全球AI生態系為核心，跨越硬體、軟體與應用三大領域。「AI的真正價值會出現在每一個產業，過去 20 年的網路革命，誕生的巨頭不是設備商，而是來自應用端。如今AI的發展軌跡正在複製同一模式。」因此以主動選股方式在全球尋找未來十年將躍升巨頭的企業。

至於AI是否已形成泡沫？元大投信表示，這次的基本面與2000年完全不同，並不存在泡沫，理由包括：第一，AI的使用者規模已超過10億人，而網路泡沫時全球上網人口僅4億，需求深度完全不同。第二，AI的商業模式成熟，訂閱制、廣告、SaaS收費模式清晰，企業不再為變現煩惱。第三，本益比健康。網路泡沫時納斯達克本益比超過100倍，如今僅28倍左右，且企業獲利持續跟上。

主動元大AI新經濟ETF研究團隊表示，未來基金將採全球布局策略，關注AI投資主題中「算力核心硬體製造」、「資料傳輸能源規劃」與「平台應用整合」，完整涵蓋AI產業；也提醒AI新經濟相關企業可能正處於成長初期，會有產業變化快速或業務高度集中等風險，相對適合具有一定風險承受能力與追求成長潛力的投資人。