元大首檔主動ETF來囉！00990A鎖定AI新經濟 不配息設計

元大投信也要推出主動式ETF囉！首檔產品：主動元大AI新經濟(00990A)，投資範圍涵蓋AI「基礎建設」與「技術應用」兩大領域強勢股，主攻AI新經濟成長機會，是國內首檔聚焦AI主題的主動式ETF。

00990A採全產業佈局，但仍以科技為主，占比約60%，其他包括通訊占15％，非核心消費10％，工業6％，醫療3％，金融3％，公用事業3％。

區域來看，預估北美地區投資比重74％，亞太地區20％，歐洲6％。

00990A發行價10元，投資一張只要1萬元；採不配息設計，希望引導資金長期參與。

元大投信指出，元大投信不會缺席主動式ETF市場，但沒有要爭第一家發行，而是要發行對的商品、適合投資人的商品，以及在對的時間推出，「今天可以說，元大投信準備好了，看得不只是現在，而是AI未來全方面滲透」。

元大投信指出，大型科技巨頭持續加大資本支出，布局AI算力與雲端服務等基礎建設，同時也將為全球企業定義全新的生產方式，加上AI技術突破原本科技產業的限制，預計開創AI新經濟世代，進而創造出龐大的投資機會。(如下圖，記者李錦奇攝影）

AI革命處於啟動階段，除了核心硬體市場需求持續強勁，更可提前伺機布局已經融入AI且估值仍相對合理的技術應用題材，隨著AI基礎建設日漸成長，可望複製網路時代強勢股從「基礎建設走向技術應用」的發展路徑，例如當時崛起的Amazon、Google、Facebook等，後來都成為主導發展趨勢的大型巨頭，股價漲幅都在數十倍以上。

主動元大AI新經濟(00990A)為目前唯一主動式ETF以AI新經濟作為投資主題，基於目前不僅硬體受惠於資本支出，技術應用正在浮現，既有企業朝AI概念轉型也有助股價表現，主動式選股將呈現較指指被動投資更快速的操作反應，以及積極挑選強勢股特色。

主動元大AI新經濟(00990A)ETF 研究團隊表示，未來基金將採全球布策略，關注AI投資主題中「算力核心硬體製造」、「資料傳輸能源規劃」與「平台應用整合」，完整涵蓋AI產業，投資人選擇一檔可不用再自行研究選股。

不過，元大投信仍提醒，AI新經濟相關企業可能正處於成長初期，會有產業變化快速或業務高度集中等風險，相對適合具有一定風險承受能力與追求成長潛力的投資人。

