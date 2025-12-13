元大、台壽又被罰 台壽成今年裁罰冠軍

歲末年終之際，金管會再度祭出開罰，元大人壽、台灣人壽各被開罰120萬元和2萬元，台壽成為今年壽險業被開罰冠軍，總計被開罰4次，並包含1次重大裁罰，總計被開罰1212萬元。金管會指出，元壽未落實內規，因此開罰；台壽則是未落實《個人資料保護法》，裁罰2萬元。

趕在年底前，金管會再度對金融業者開罰，這次大刀鍘向元壽和台壽，元壽被開出2張罰單、各60萬元，總計開罰120萬元。保險局指出，元壽辦理國內股權利益衝突防範作業未落實內規，未將具核決權投資部門主管及代理人使用通訊設備納入控管，不利投資資料保密和利益衝突防範，依《保險法》第171條之1第4項規定罰60萬元。

元壽未落實內規 年底收2罰單

此外，保險局表示，元壽網站未提供使用者用雙因子或身分驗證，違反《保險業內部控制及稽核制度實施辦法》第6條第1項第8款規定，因此開罰60萬元。元壽一口氣收到2張罰單，總計今年元壽已收到3張罰單。

除了元壽被開罰外，台壽也被開罰2萬元，保險局指出，台壽今年9月辦理保單照會資料傳送，未建立控管機制，將資料傳送給無關的保險經紀人或保險代理人，違反《個人資料保護法》第27條第1項及第2項規定，因此開罰2萬元，並限期1個月改正。

台壽資料傳給無關人 四度挨罰

截至12月，元大人壽已被開罰2次，台壽則被開罰4次、包含1次重大裁罰，和台壽並列第一的還有三商美邦人壽，三商壽今年也被開罰4次，包含1次重大裁罰。

台壽今年9月、10月才分別被保險局開罰，當時被金管會列舉6項缺失；2月時，台壽才因理賠人員詐保，被保險局列為重大裁罰，開罰720萬元，當時還創下金管會主委彭金隆上任來最高罰鍰。截至12月中，台壽已被開罰達1212萬元。

台壽因去年理賠人員爆出詐保案，金管會因此辦理專案檢查，發現台壽違反保險理賠、請款及會計作業等事項。保險局副局長蔡火炎指出，台壽去年10月就發現，理賠人員利用內控疏失，可自行申請理賠甚至完成審核，卻未依規立即通報，還延遲向金管會通報重大偶發事件，但因是內部自行查核發現，金管會酌減後裁罰420萬元，總計罰720萬元。

國票證業務員代操 被罰90萬元

除了元壽、台壽遭罰，國票證也被金管會開罰，金管會檢查局今年6月底到7月初，對國票證進行一般業務檢查時，發現國票證郭姓業務人員代客戶操盤、買賣，國票證未落實內控，以違反《證交法》開罰90萬元，同時命令國票證券停止郭姓業務人員6個月業務執行。