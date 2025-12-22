元大0050投資人逾2百萬破紀錄 00990A募近2百億創主動式ETF紀錄！

元大投信旗下2檔ETF，改寫台灣ETF新紀錄。包括國內規模最大ETF：元大台灣50(0050)再創新猷，截至12月19日，投資人數突破204萬人，為首檔達成200萬人里程碑的ETF；另外，元大投信最新募集、國內首檔聚焦AI主題的主動式ETF：主動元大AI新經濟(00990A)，11月24日至28日約累積募集199.85億元，改寫國內主動式ETF募集新紀錄。

0050今年以來投資人數大增近130萬、規模成長逾5000億、定期定額戶數成長逾37萬、單月定期定額金額突破60億元，每人每月平均扣款金額接近萬元。

元大投信表示，市值型ETF吸引市場目光，主要是長期成長潛力更為投資人重視，ETF淨值是否能長期上漲，主要影響因子為成分股市值成長性而非高配息率，面對AI成長趨勢，台股代表產業包括晶圓代工、伺服器組裝、電源供應等，EPS在2026年預估維持高速成長，可望吸引資金流入推升市值，0050持續具有表現機會。

元大投信指出，從長期投資角度，選擇0050不用再花時間選股，市值型設計將始終跟隨市場主流趨勢，成分股市值變化會直接反映於0050股價表現，高效率參與台股行情。

據彭博資訊統計至12月19日，臺灣50指數近十年含息報酬率超越加權股價指數逾100個百分點，具有優勢。

在規模提升、經理費率隨之下降的正向循環下，0050以12月19日9702億規模計算，經理費率已降至約0.095% 1 ，規模逾1兆元部分將再調整至0.05%，有利長期持有。

元大投信提醒，0050完全集中投資台股，承受單一市場股票系統性風險，並無法透過增加成分股進行分散，建議應有完整的資金投入規劃，以避免過度承受單一年度大跌風險。

至於主動元大AI新經濟(00990A)，今(22)日掛牌上市，適逢台股大漲超過4百點，截至發稿為止，00990A上漲超過2.5％，力守發行價之上。

元大投信指出，00990A為目前唯一以AI新經濟作為投資主題的主動式ETF，追求領先指數選股以及尋找低估個股操作機會，這一點在變化快速的AI產業尤其關鍵，因為許多具備爆發力的AI新創公司或轉型企業，在初期可能因市值未達標或獲利尚不穩定，而無法被納入標普500指數等傳統指數，此時主動式ETF可突破此一限制，搶先進場布局。

00990A研究團隊表示，未來基金將採全球布局策略，關注AI投資主題中「算力核心」、「資料傳輸與能源」，以及「AI智慧應用」，完整涵蓋AI產業各發展階段，追蹤最值得投資的趨勢浪頭，投資人選擇一檔可不用再自行研究選股。不過仍提醒AI新經濟相關企業可能正處於成長初期，會有產業變化快速或業務高度集中等風險，相對適合具有一定風險承受能力與追求成長潛力的投資人。

