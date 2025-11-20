元太法說》元太超狂資產獵地搶人 新電子紙帝國曝光

元太不只獲利驚人，總資產規模更跨越千億大關，正以強大的財務彈性，伺機在全球發動銀彈攻勢，不僅在台灣、中國展開獵地擴產，更跨海在美國搶人才建研發基地。

資產5年翻倍 手握7成現金

元太19日召開法說會，端出驚人的實績，向外界證明站穩全球電子紙霸主難以撼動的地位。今年前三季獲利94億元，只花9個月的時間賺贏去年一整年，

更驚人的是，元太總資產較於2021年第三季的516億元，僅花5年時間翻了一倍，在千億資產中有近7成來自現金與金融資產，顯示元太有極高的財務彈性，足以支應日後大規模擴產與擴大研發。

狂掃8萬坪土地 打造2倍大電子紙帝國

為了滿足全球電子紙需求不斷攀升，以及大尺寸產品的趨勢，元太已經啟動桃園觀音廠的建廠與擴產計畫。除了買下土地，還包括耗資33億元，買下華紙閒置土地並承租既有廠房進行改造，目標將當地打造為未來的製造重鎮。

據悉，元太規劃在台灣和中國，總共預留近8萬坪的基地面積。這項土地儲備計畫，面積是現有生產面積逾2倍，為元太未來的營運成長做足充分準備。

跨海搶人才 強化彩色電子紙技術

元太的擴張，除了在製造端，同時也在技術制高點提前卡位。元太已在美國加州聖荷西購置新的研發基地，藉此強化長期研發投資及人才培育，聚焦彩色電子紙技術的前瞻創新，加速推動下一世代的永續顯示技術。

元太董事長李政昊自信地說，一旦規模做大後，無論效率、成本、技術，將變得更有競爭力，更能突破新市場。