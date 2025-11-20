元太法說》未來3年營運驚人 元太董座：提前放聖誕節了

全球電子紙霸主元太10月營收下滑，董事長李政昊卻毫不在意，原來2025年前三季獲利已超越去年全年，「我們已經提前放聖誕節了。」他呼籲大家把目光看更遠，預告未來3年營收、獲利有望年年創高。

獲利曲線一路向上

面對外界對元太10月營收月減3成的質疑，李政昊態度穩健，強調經營團隊並不擔心，因為今年的年度目標已超前達標。

他更直接預告，元太有望達成連續3年營收和獲利都創高的里程碑。換言之，繼2025年創高後，2026、2027、2028年都有機會持續刷新紀錄，關鍵在於電子紙產品從黑白轉向彩色。

今年財報提早達標

元太驚人的實力，正是李政昊的底氣來源。

2025年前三季營收來到291億元，較去年同期成長29％。最引人注目的是，前三季營業利益和淨利雙雙超越去年全年表現，創下歷史同期新高，累計前三季賺94億元，每股獲利（EPS）達8.17元。

李政昊更拍胸脯保證，雖今年第四季會比較平淡，但預期2026年第一季的業績有望比2025年第一季更好，2026年全年表現也會比2025年更好。