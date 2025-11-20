元太法說》電子紙霸主握「黑科技」 躍零售業低碳救星

隨著AI（人工智慧）技術普及，全球陷入巨大的能源焦慮。元太憑藉電子紙獨特的「零耗電」黑科技，反而成為這波數位轉型的低碳救星，從美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）到歐洲商場，掀起一波波搶用電子貨架標籤（ESL）浪潮。

靜態零耗電 電子紙應用範圍大

在AI推動數據與運算高速成長的時代，市場對顯示介面的要求，以從高亮度轉向節能、清晰和長久可讀。

元太強調，電子紙以靜態顯示零耗電與無需背光的優勢，能有效降低AI系統的能源壓力。無論是智慧零售廣告看板、工廠儀表板、城市交通資訊，電子紙成為最具能源效率與永續意義的資訊顯示技術。

電子貨架標籤應用，從貨架標籤擴大至服飾吊牌。(翻攝元太官網)

沃爾瑪帶頭用電子貨架標籤 歐洲進入舊換新高峰

元太握有3大產品線，分別為大尺寸數位看板、電子貨架標籤、以及電子書閱讀器和電子筆記本。元太指出，因大尺寸數位看板今年基期低，明年成長率最高，電子貨架標籤緊追在後，市場卻不容小覷。

由於沃爾瑪率先採用電子貨架標籤，強勁帶動美國其他零售商跟進改裝電子貨架標籤，「英國前3大零售商也將導入。」元太董事長李政昊透露，歐洲市場因導入時間早，現在正進入取代舊型標籤的高峰期。

李政昊坦言，電子貨架標籤不可能一次裝完，需要分批安裝，這也是看好元太在2026、2027年營運表現樂觀的原因。

由於電子紙可用太陽能維運，不用挖掘地面鋪設電力纜線，逐漸成為國外城市作為公共資訊看板應用。(翻攝元太官網)

電子紙掀彩色革命 商機遍地開花

元太指出，電子書閱讀器和電子紙筆記本也因從黑白進化成彩色，成功刺激客戶與消費者關注。

另外，數位看板因基期較低，預期成為2026年成長最快速的產品線。元太表示，由於市場對電子紙尺寸要求愈來愈大，希望從既有32吋，進一步擴大至55吋，甚至75吋、85吋的超大尺寸。

受惠於此，元太在中國的揚州大尺寸模組廠，以及與友達旗下達擎合資的擎元科技，2026年預期產能滿載，顯見大尺寸商機火熱。