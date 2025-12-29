元太科技攜手21家電子紙生態圈夥伴 捐贈苗栗縣國小電子閱讀器

全球電子紙領導廠商元太科技攜手二十一家電子紙生態圈夥伴，二十九日於頭份后庄國小共同為苗栗縣四十二所國小捐贈一０四０台彩色電子書閱讀器。（記者謝國金攝）

記者謝國金／苗栗報導

全球電子紙領導廠商元太科技攜手二十一家電子紙生態圈夥伴，二十九日於頭份后庄國小共同為苗栗縣四十二所國小捐贈一０四０台彩色電子書閱讀器，預計嘉惠全縣近二萬一千名學童，期盼為孩子打造一個能安心閱讀、被溫柔守護的數位學習環境。

「e啟讀出未來」公益專案今年首度導入博客來平台的 BooksPad 彩色電子書閱讀器，除收錄三十二本苗栗縣在地文學與繪本選集，陪伴孩子在故事中親近家鄉、認識土地，也融入雙語特色選書，讓孩子在閱讀中逐步拓展視野。

副縣長邱俐俐表示，在數位時代，許多家長最掛念的，並非孩子學得多快，而是能否靜下心來閱讀、好好用眼、好好長大，此次導入以電子紙技術打造的閱讀器，讓閱讀回到單純與專注，對家長、對老師而言，都是一份踏實的安心。

這些閱讀器，不只是科技產品，更像是靜靜坐在孩子身旁的一位朋友。裡面有苗栗自己的故事，也有雙語學習的資源，讓孩子在閱讀中認識家鄉，也在翻頁之間，看見更大的世界，閱讀不再只是學習任務，而是一段可以被陪伴的時光。

元太科技工業(股)公司甘豐源總經理指出，元太科技自二０一七年推動「e啟讀出未來」公益專案以來，持續以對眼睛友善的電子紙技術，攜手生態圈夥伴深入校園，這次捐贈的十七萬冊電子書，相較紙本書籍可減少約一二二八點七公噸CO二e排放量，相當於三座大安森林公園一年的碳吸存量，展現數位閱讀在教育與永續上的雙重價值。