元太ESL出貨破5億片 揚州模組廠產能滿載

圖為元太董事長李政昊。(記者陳梅英攝)

〔記者陳梅英／台北報導〕電子紙大廠元太科技(8069)去年營收361.16億元，年增12.29%，創歷史次高紀錄，元太副總洪集茂表示，隨著全球零售業加速數位轉型，電子貨架標籤(ESL)與戶外電子紙廣告看板需求持續升溫，其中，在ESL部分去年出貨破5億片，在美大型零售通路持續導入以及歐洲換機潮帶動下，今年成長可期。

洪集茂指出，去年ESL出貨從3.4億片成長至5億片，其中，美國最大零售商Walmart於2024年開始導入ESL後，總量4.5億片，今年還剩下1億片要安裝，另外，元太透過法國系統整合商Vusion也陸續拿下德國超市Lidl以及英國Tesco兩大客戶，Tesco預計今年正式導入ESL。ESL平均尺寸並將由2.66吋放大至3吋。

廣告 廣告

洪集茂並指出，電子標籤的角色已從單純價格顯示，進一步升級為結合即時資訊、促銷管理與互動功能的智慧貨架解決方案。目前全球大型零售商在完成系統整合後，導入意願相當明確，一旦正式上線，幾乎不會停用，後續僅會進行升級與汰換，形成長期穩定的需求結構。

而歐美仍是電子標籤最成熟、規模最大的市場，相較之下，中國市場導入進度較慢。

洪集茂說，電子紙不刺眼、更貼近賣場氛圍，特別受到歐洲零售市場青睞。近年歐洲市場開始導入長條型、大尺寸電子紙標籤與看板，商品陳列更具彈性，也突破傳統小尺寸標籤的限制。

戶外電子紙廣告看板則是另一項長期成長動能。隨著新竹H5寬幅產線於去年第三季開始量產後，洪集茂說，去年出貨以28.5吋、31.5吋為主，今年會有20吋、40吋產品加入，尺寸更加多元。而元太在揚州擴增大尺寸模組產能目前也已將逼進滿載，訂單甚至外溢到與友達旗下達擎合作的模組廠產能也相當吃緊。

【看原文連結】

更多自由時報報導

要求速與台灣恢復邦交 宏都拉斯蝦農無法再等了 徹底對中絕望

唯一台灣企業被點名！川普就職週年細數政績 台積電也上榜

美股收盤》川普再掀關稅風暴！道瓊重挫870點 台積電ADR下殺4.45％

元太攜手三商家購、雲創通訊 打造首間電子紙零售媒體網路體驗店

