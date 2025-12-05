元宇宙不再元宇宙？祖克柏把Meta「基石」資金抽出轉向這領域

科技巨擘Meta Platforms於12月4日宣布，將對其旗下負責擴增實境（AR）與虛擬實境（VR）專案的Reality Labs部門進行資源重新分配，大幅縮減對元宇宙（Metaverse）業務的投資規模，並將資源重心轉向AI智慧眼鏡與穿戴式科技領域。



Meta的此項策略轉變，緊隨一則指出公司可能在元宇宙部門裁減高達30%人力的報導。儘管執行長馬克．祖克柏（Mark Zuckerberg）過去曾大力宣傳「元宇宙是公司未來發展的基石」，但這波調整明確顯示出公司在業務優先順序上的重大變化。



部分投資從元宇宙轉出



雖然Meta並未證實具體的裁員數字，但一位公司發言人表示：「考量到AI眼鏡和穿戴式裝置的發展動能，我們正將部分投資從元宇宙轉向這些領域。我們沒有規劃比這更大規模的調整。」



廣告 廣告

根據彭博社的報導，這項30%的人力削減提案是Meta2026年預算規劃的一部分。如此規模的縮減可能導致最早於明年一月進行裁員。

此消息一出，投資人普遍表示歡迎，推動Meta股價上漲4%。路透社分析指出，這波漲勢可能反映出市場對公司決心縮減已虧損超過600億美元的昂貴元宇宙專案感到鬆了一口氣。同時，這也暗示市場看好Meta轉向更為謹慎且具策略性的支出方式。

報導指出，Meta在推銷其沉浸式元宇宙願景方面面臨挑戰，難以將市場拓展至核心遊戲社群以外的廣大用戶。然而，該公司的智慧眼鏡已獲得初步成功，這成為公司決定將更多資源轉向穿戴式科技領域的重要因素。

正值Meta加速投入AI競賽的關鍵時刻



路透社補充，與此同時，包括Google、蘋果（Apple）和Snap在內的競爭對手，在將其初期AR/VR產品轉化為具有商業價值的成功產品方面，也都面臨類似的市場挑戰。



這項轉向行動，正值Meta加速投入人工智慧（AI）競賽的關鍵時刻。此前有報導指出，公司推出的Llama4模型在市場上的反應不如預期。祖克柏先前已宣布，公司承諾今年將投入最高650億美元的資本支出，以支持其AI雄心。整體科技產業預計在2025年將在AI領域投入約4000億美元。此次元宇宙資源的調整，顯示Meta內部已對於AI與元宇宙這兩大未來技術領域的資源競合做出策略取捨。

責任編輯：許詠翔

更多風傳媒報導

