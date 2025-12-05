元宇宙夢醒了？Meta擬刪30％預算「最快1月裁員」：4年燒光700億美元，祖克柏改押寶AI眼鏡

重點一：Meta考慮對元宇宙團隊明年預算削減最高達30%，最早一月可能裁員。

重點二：資源將自Metaverse轉向AI眼鏡與穿戴裝置，聚焦Reality Labs的「可穿戴AI」動能。

重點三：VR與Horizon Worlds將面臨最大幅度縮減；Reality Labs自2021年累計虧損逾700億美元（約為新台幣2.19兆元）。

Meta 執行長馬克·祖克柏（Mark Zuckerberg）正在進行新一輪的年度預算盤點，這次的目標很明確：元宇宙業務必須「有感瘦身」。

據《彭博社》報導，Meta高層正評估2026年對Metaverse團隊的預算削減幅度，最高可能達到30%。在這種縮減規模下，有機率「一月即見裁員」，但報導強調最終決策仍尚未拍板。

Meta發言人證實，Reality Labs整體投資將「自Metaverse轉向AI眼鏡與穿戴裝置」，理由是可穿戴AI產品動能更強，並強調「不計劃更廣泛的變動」。

報導指出，此次預算審視源於祖克柏在夏威夷莊園的高層會議，他要求各部門常態性尋找約10%降本空間，但Metaverse今年被要求「更深」下修，反映該領域競爭未如預期熱絡，投資回報面臨巨大壓力。

VR與Horizon Worlds成重災區

消息人士指出，縮減重心將集中於Quest（VR頭戴）與Horizon Worlds（社交虛擬世界）等核心Metaverse產品，因VR為當前元宇宙支出主體，預估受影響最大。

自2021年Meta將公司願景由社群轉向Metaverse以來，Reality Labs（長期押注VR/AR）累計虧損已超過700億美元，該部門長期被投資人視為「資源黑洞」，亦受監管機關與倡議團體質疑其對未成年用戶的安全與隱私保護。

市場面向上，Meta股價在消息流傳期間上漲3.4%，收於661.53美元，反映投資人對「聚焦AI、收斂Metaverse」的戰略再定錨給予正面評價。外部分析機構Forrester的副總裁Mike Proulx早在今年四月預測Meta可能在年底前「關停」部分Metaverse項目（如Horizon Worlds），並主張將資源轉投Llama（大型語言模型）、Meta AI（生成式AI產品）與AI眼鏡等，更契合公司近兩年策略主軸。

Meta近來亦延攬Apple的頂尖設計主管加入，突顯其對消費性硬體的持續承諾，且更貼近生成式AI交互體驗落地。

策略大風吹！從虛擬世界轉攻「貼身AI」

這次預算重排，實質上是一場戰略大風吹：Meta 決定將研發重心從打造一個全新的「沉浸式虛擬世界」，轉向開發「貼身、常態交互的 AI 硬體」。

在大模型快速迭代的背景下，像 Ray-Ban 聯名款這類的 AI 眼鏡，被視為能更快串接 Instagram、WhatsApp 等現有強勢產品的硬體。相比之下，元宇宙在用戶普及度與開發者熱度上遲遲未達祖克柏預期，且監管風險與成本過高。

未來的 Meta 硬體路線圖已十分清晰： 以 AI 為核心 。若最高幅度的削減成案，VR 與 Horizon Worlds 的光環將顯著消退，取而代之的是更有實用性、更能縮短變現週期的「可穿戴 AI」裝置。

本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 李先泰

