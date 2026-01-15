元宇宙幻滅？Meta大裁上千人 轉戰可穿戴裝置

Meta不堪虛擬實境部門大量虧損，決定大舉裁員上千人，而將資源轉向可穿戴式裝置上。

彭博社報導，Meta技術長博斯沃斯在公司發布內部消息，宣布將裁掉元宇宙相關部門1000多人，這也是今年開年以來，舊金山灣區首例科技業大批裁員案例。據了解，這次裁員以「虛擬實境」部門為主，Meta也決定將部分資金，投入到「可穿戴裝置」，尤其是銷售較好的「人工智慧眼鏡」。（葉柏毅報導）

據美國科技媒體向Meta發言人克雷頓求證，克雷頓也證實了這項裁員消息。據瞭解，這次Meta裁員主要以虛擬實境部門為主，虛擬實境部門一直致力於元宇宙概念的研發，甚至當初連公司名稱，都改為「Meta」，就是象徵進軍元宇宙，然而元宇宙做了幾年，都沒有什麼實際績效，反倒是AI一出來，就被實實在在給打趴了。

克雷頓在一份電子郵件聲明中寫著，Meta是在上個月，也就是去年12月起，決定將大部分投資元宇宙的經費，轉向可穿戴設備，Meta今年也將在可穿戴裝置的發展上，大展拳腳。

Meta執行長祖克柏，從2021年10月，將臉書公司名稱改為「Meta」時，就試著闡述他口中的虛擬實境世界，他原本希望在未來十年內，元宇宙能夠覆蓋十億用戶，承載數千億美元的數位商務，並為數百萬創作者和開發者創造就業機會。不過元宇宙概念並未成功，連5年都撐不過。