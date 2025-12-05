元宇宙沒搞頭 Meta將轉向投入AI可穿戴裝置

Meta宣佈，未來要大大縮減元宇宙部門的預算，移到開發「AI穿戴式裝置」上。

多家外媒報導，Meta決定大幅削減對元宇宙的投資，並將資源轉向人工智慧（AI）的可穿戴裝置。知情人士透露，這項經營轉向，將做為Meta規畫2026年年度預算的一個重要部分，也象徵Meta經營方面的重大轉向。（葉柏毅報導）

華爾街日報報導，Meta旗下負責元宇宙業務的「Reality Labs」部門，從2020年以來，累積虧損超過770億美元，同時元宇宙的市場反應，一直不如預期；因此，當Meta決定調整未來經營方向之後，投資人對這項策略調整，表示歡迎。消息公布後，Meta星期四的股價，收漲超過3%。

Meta發言人也證實，Meta將把「Reality Labs」的部分預算，轉移到AI眼鏡與其他相關AI可穿戴硬體，Meta評估後認為，AI可穿戴硬體，具備明顯的成長動能。

回顧2021年，Meta執行長祖克柏看好元宇宙，還把公司名稱改為Meta，宣示全力進軍元宇宙的決心；祖克柏也曾多次堅稱，對元宇宙的投資，最終將獲得回報。不過如今經營轉向，證明祖克柏當年的押注，其實是錯了。