元宇宙變燒錢坑，Meta 狠手裁千人轉戰手機、眼鏡

Meta 近年大力推元宇宙概念，如今卻正式收縮戰線。核心部門 Reality Labs 面臨大裁員，受影響人數超過千人，多間負責 VR 遊戲與內容的工作室亦陸續關閉。

Reality Labs 自 2021 年起累計虧損超過 700 億美元，市場對元宇宙興趣冷卻，投資者視之為「燒錢黑洞」，消費者對長時間戴頭盔生活的想像也遠沒有成為現實（畢竟連蘋果的產品也完全成不了氣候）。

Meta 戰略轉向手機 + 穿戴裝置

根據內部備忘錄，技術總監 Andrew Bosworth 向員工表示，公司會將資源「幾乎全面」轉向行動平台和穿戴式裝置，重點包括內置 AI 功能的 Ray-Ban 智能眼鏡等產品。

Meta 內部認為，手機與穿戴裝置擁有更大的用戶基礎及最快的增長速度，因此未來的「元宇宙體驗」會更多依附在手機 app 和穿戴硬體，而非重押昂貴的 VR 頭顯生態。

Bosworth 強調，VR 業務不會被完全放棄，但將以「更精簡、扁平」的團隊結構運作，只保留較聚焦的產品路線，為長遠可持續性鋪路，市場亦不宜期待短期內見到 Quest 3 的後繼機種。

旗下 VR 工作室連環被斬

在這輪調整之下，多間隸屬 Meta 的 VR 工作室接連關閉，包括負責《Resident Evil 4 VR》移植的 Armature、開發《Asgard’s Wrath》的 Sanzaru，以及最近推出《Marvel’s Deadpool VR》的 Twisted Pixel。

員工其後在 X、LinkedIn 等社交平台發文證實工作室結業，同時，主打居家健身的 VR app《Supernatural》也宣布即日起停止推出新內容與功能更新，但現有用戶仍可繼續使用服務。

Meta 發言人回應指，關閉工作室及縮減內容團隊，是早前已公布「由元宇宙轉向可穿戴裝置」投資策略的一部分，公司計劃將這批節省下來的開支，重新用於今年擴展穿戴式產品線。

VR生態前景添變數

外界關注的是，Meta 一方面收縮自家內容製作與硬件節奏，另一方面又強調仍會支持 VR／遊戲產業，兩者如何平衡成為疑問。

Meta 自 2024 年推出 Quest 3S 後，便未有新一代頭顯公布。其早前更宣布暫停與華碩及聯想合作推出 Horizon OS 第三方硬體的計劃，現在再加上內部工作室被關閉，令整個 VR 生態的未來走向更添不確定性。

有內部備忘錄指，Oculus Studios 負責人向員工強調，公司「並非離開遊戲行業」，而是將投資重心轉向第三方開發者與合作夥伴，希望改以外部內容生態支撐業務，尋求較輕資本、較可持續的模式。

