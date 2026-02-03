元宵四大盛事苗栗𪹚龍 2月25日玉清宮祥龍點睛

▲2026「苗栗��龍」系列活動即將登場。

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】苗栗市公所舉辦2026「苗栗𪹚龍」系列活動，今年市公所邀請社區共同參與的第2年，2月3日苗栗縣副縣長邱俐俐共同為活動揭開序幕，邀請全國好朋友們走進苗栗、走進客庄，親身感受𪹚龍的熱度與人情的溫度，並且祝福鄉親新的一年，馬步穩健迎新歲，龍火翻騰兆豐年，苗栗興旺萬事全。

▲僑成國小女子舞龍隊帶來精彩的舞龍表演。

苗栗𪹚龍活動今年邁入第28年，和北部平溪天燈、南部鹽水蜂炮、東部炸邯鄲，一起成為台灣元宵節最具代表性的民俗盛事，但苗栗𪹚龍最動人的地方，不只是熱鬧，而是它始終留在客家生活裡，留在客庄的日常與節奏中。

苗栗市長余文忠表示，2026苗栗𪹚龍系列活動將於2月25日在苗栗玉清宮舉辦祥龍點睛神龍祈福及貓裏客家龍競技；2月27日於苗栗經國路河濱公園舉辦𪹚龍踩街嘉年華；2月28日於經國路河濱公園登場𪹚龍之夜；3月5日在苗栗西山聖帝廟舉辦化龍返天儀式。

3日記者會擺放各社區精心製作的九尾龍，由僑成國小女子舞龍隊帶來精彩的舞龍表演，副縣長邱俐俐、苗栗市長余文忠、市代會主席陳仁杰以及各級民意代表等人啟動2026「苗栗𪹚龍」系列活動，國際扶輪社國際交換學生，以及新住民龍隊也到場見證深具文化意義的𪹚龍盛事。

副縣長邱俐俐表示，苗栗𪹚龍在苗栗市各單位及鄉親得堅持之下，成為台灣元宵節最具代表性的民俗盛事，今年市公所持續邀請社區參與糊龍，讓長者與孩子一起糊龍、一起舞龍，讓文化真正進到記憶裡，而不只是表演，成為更有文化底蘊、節氣更濃厚的文化盛事。

邱俐俐強調，縣府也會持續與地方合作，支持客庄文化向下扎根，讓傳統在當代被理解、被參與、被延續，邀請全國愛好客家文化、追尋元宵傳統活動的好朋友們，25日起到苗栗客家庄感受不一樣的元宵風情 ，也體驗一下客家濃厚的人情味。

苗栗市公所表示，「2026苗栗𪹚龍」不僅是一場民俗慶典，更是一場象徵城市接棒、祝福延續的文化行動，誠摯邀請民眾共襄盛舉，一同迎向充滿希望與活力的新年。相關活動資訊，請至 Facebook 搜尋「苗栗𪹚龍」粉絲專頁查詢。