元宵節湯圓怎麼吃？紅白湯圓比元宵還健康？醫師帶你破解迷思 | Women's Health

元宵節吃湯圓、元宵已經成為傳統，不少想要維持健康的人，可能會認為不包餡的紅白小湯圓其實比包餡的湯圓、元宵熱量還要低，但是內科暨減重專科醫師陳威龍提醒，湯圓皆由糯米製成，GI值（升糖指數）比白米還高，食用過量恐影響血糖與體重管理，特別是糖尿病患者或有胰島素阻抗的人更需謹慎！而長期攝取高GI食物可能增加心血管疾病風險，但若想應景吃湯圓也不是不行。控制攝取量、調整飲食順序、搭配運動，就能降低血糖波動，享受節慶美食無負擔。本篇帶你破解迷思，學會聰明吃湯圓的方法！

不包餡湯圓比較健康？醫師點破迷思

陳威龍表示，每逢冬至或元宵節前夕，經常碰到患者詢問：「不能吃包餡湯圓，那沒餡的可以嗎？」去（2024）年冬至後，他曾診治一名病患，原本血糖控制已趨於穩定，卻誤以為紅白小湯圓較健康，甚至連續近一週以湯圓取代白米飯。結果回診時，空腹血糖上升20mg/dL，體重也增加將近1公斤，控糖減重進度「倒退嚕」。

陳威龍指出，糯米升糖指數約為95，高於白米的70，食用後會促使血糖迅速上升，刺激胰島素大量分泌。此外，不僅糯米製品，所有高GI值食物都會導致血糖快速升高影響胰島素調控，長期恐怕增加糖尿病併發症風險。根據2021年發表於《新英格蘭醫學期刊》（The New England Journal of Medicine）的一項研究，經常攝取高GI食物者，發生重大心血管事件或全因死亡風險提高25%。其中，已有心血管疾病者風險更高達51%；即使無病史，風險亦增加21%。顯示高GI飲食對血糖及心血管健康影響不可忽視。

所有人都可以遵循吃湯圓的2大原則

就是想應景吃湯圓怎麼辦？陳威龍建議，不論是否為糖尿病患者，皆應遵循以下兩大原則：

1、控制攝取量、注意飲食順序

湯圓本質上與白飯、麵食相似，應計入碳水化合物總量，建議取代原本的主食（飯）、不額外攝取，並遵循「水、肉、菜、飯、果」的進食順序，可減緩血糖上升幅度。

2、增加當日運動量

善用碳水循環、高碳日增加運動量，避免脂肪堆積。例如飯後散步20至30分鐘，可促進肌肉利用血液中的葡萄糖，幫助穩定血糖水平。

掌握正確的飲食方式，就不用擔心美食變成負擔！

