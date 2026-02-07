元宵節迎月全食！ 台北天文館2月主題導覽先暖身

〔記者甘孟霖／台北報導〕今年3月3日元宵節當晚將出現難得的月全食天象，台灣可完整觀賞本影食階段。台北市立天文館表示，天文館展示場將於2月推出「月全食」假日主題導覽，透過專業解說，帶領觀眾認識月全食的形成原因、過程與觀測重點，為迎接元宵夜的精彩天象提前暖身。

天文館表示，本次月全食自傍晚開始，17時50分月出時即為初虧，月面可見明顯缺角；19時4分進入全食階段，19時34分達到食甚，至20時3分生光，全食歷時約59分鐘。全食期間，月球因地球大氣折射太陽光而呈現暗紅色調，形成俗稱的「血月」，整個過程在台灣皆可清楚觀賞，觀測條件相當理想。

天文館於2月規劃月全食主題導覽，由專業解說員以淺顯易懂的方式說明月食的科學原理、食分變化與血月成因等。主題導覽於假日10時、11時及14時、15時、16時各舉辦一場(寒假期間每日皆有場次)，無需預約。

此外，天文館頂樓觀測室每日於10至12時及14至16時免費開放，提供民眾透過專業設備安全觀察太陽黑子，認識太陽表面活動；每週六19至21時也安排夜間觀星活動。2月的觀測目標包括木星、月亮與昴宿星團(M45)，透過望遠鏡可清楚觀察木星雲帶結構、月球地形，以及星團中恆星簇集的樣貌。

