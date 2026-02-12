元宵節、天赦日、土地公頭牙！ 誠心參拜打造2026好財運
2026年農曆年後，有三個重要的開運吉日被命理專家點出，這些日子被視為補財庫的黃金時機，錯過就得再等一年。命理專家王老師在社群平台上分享，這三天分別是3月3日的元宵節、3月5日的春季天赦日，以及3月20日的土地公頭牙，建議民眾把握機會，透過誠心參拜來提升財運。
王老師解釋，3月3日是元宵節，也是天官大帝的誕辰，這一天適合進行「上元祈福、天官賜福」的儀式，能夠為新的一年祈求財運的好兆頭。接著是3月5日的春季天赦日，恰逢二十四節氣中的「驚蟄」，這一天不僅可以化解煞氣，還能祈求轉運，甚至進行「打小人」的儀式來消除困厄。最後，3月20日的土地公頭牙，俗稱「龍抬頭」，則是求正財與事業運的良機，特別適合想要生意興隆或業績大爆發的人。
此外，王老師也提醒，參拜時應準備疏文、香燭、供品及發財金，或參加正式的補財庫法會，以確保財運亨通、錢財入袋。
《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》
2026年丙午火馬年到來，想要在新的一年事業財運爆發，掌握參拜吉時是成功的關鍵，除了過年期間走春拜拜之外，命理專家王老師也分享農曆年後「補財庫」的3大吉日，分別為3月3日上元節（元宵節）天官賜福、3月5日春季天赦日（驚蟄）、3月20日福德正神頭牙（龍抬頭），呼籲民眾「想要財運贏在起跑點，千萬別忘了」。
