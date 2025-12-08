元家博愛公益慈善基金會舉辦 公益電影欣賞會 以溫暖行動傳遞希望與力量

元家企業感念資源立基，成立基金會善盡責任讓愛永續。（圖片來源／元家博愛公益慈善基金會）

元家企業感念天然資源與水產事業基礎，於2014年成立基金會。旨在於系統化助弱勢、善盡企業責任，並鼓勵同仁關懷，讓愛與幸福的力量永續循環。

「幸福方程式」公益電影欣賞會：用溫暖與行動，傳遞幸福與希望，一場電影，一份愛，溫暖歲末時光

愛心，從來都有多種不同的方式可以讓大家深刻感受。由元家博愛公益慈善基金會精心主辦的「幸福方程式–公益電影欣賞會」，在歲末之際，特別邀請了新北市家扶中心的弱勢家庭共同參與。我們以溫馨動畫電影《動物方程式2》為主題，期待透過電影中充滿勇氣、溫暖與希望的故事，為這些家庭在寒冬來臨前，送上社會最真摯的關懷與暖意。這不僅是一場電影欣賞，更象徵著基金會長期推動公益的初心與堅定承諾。

以購買支持弱勢，讓善意成為可持續的循環

在活動中，基金會準備了一份充滿意義的公益贈品，這份禮物是由弱勢族群製作完成。當受贈者在觀影後將這份禮物帶回時，帶回的不僅是一件物品，更是一份象徵愛與支持的溫暖心意。這份用心的設計，體現了基金會「以購買支持弱勢、以贈禮傳遞愛心、以行動回饋社會」的永續理念。我們讓善意不僅是單向的給予，而成為一個充滿力量、可持續循環的溫暖方程式。

元家博愛公益基金會董事委員代表－顏志鼎 先生，受贈新北市家扶中心感謝狀。（圖片來源／元家博愛公益慈善基金會）

元家博愛公益慈善基金會長期而深切地關注社會各層面的議題，透過多元且具體的行動實踐我們的關懷承諾。包含：守護海洋的淨灘活動、溫馨陪伴家扶中心孩童、熱血傳遞的捐血活動，以及扶助清寒學子的助學獎學金計畫等。基金會衷心期盼，能持續用點滴的行動，傳遞愛與希望，並攜手社會各界夥伴，讓「幸福方程式」的溫暖，在台灣每一個需要的角落持續延續發光。

