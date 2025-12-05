元富證券攜巨人傑推2026講座 引爆搶票潮

▲元富證券攜手台股傳奇交易者—巨人傑，將於2026年1月11日在台北舉辦年度重磅財經講座《我是交易員—巨人傑》。（圖╱元富證券提供）

[NOWnews今日新聞] 台新新光金控旗下元富證券攜手台股傳奇交易者—巨人傑，將於2026年1月11日在台北舉辦年度重磅財經講座《我是交易員—巨人傑》，消息一公開就在投資圈引爆話題，3100張門票一小時內秒殺完售，深夜搶票潮更瘋狂洗版各大社群平台，此次盛況被市場譽為「2025最難搶購的投資講座」，顯見巨人傑的影響威力。

此次講座將於2026年1月11日在TICC台北國際會議中心舉辦。不僅是巨人傑首度以大型舞台形式，面對面分享其交易心法與市場觀點，也是巨人傑唯一一場實體講座，極具高度稀缺性。活動消息釋出後，粉絲連夜守候購票頁面，社群討論持續升溫，活動熱度之高，連帶引發券商同業高度關注與震撼，被視為近年少見的市場大型講座。

巨人傑長期以短線交易、盤勢研判與深度市場研究著稱，具備多年穩健的真實交易紀錄，其文章於個人社群與投資論壇廣受推崇。2024年更為支持公益首度出版《巨人思維》，其書籍內容每一篇皆以「怎麼樣可以真正幫助到一般投資人」作為主要的出發點。此次講座內容，巨人傑將從「心態建設」、「交易體悟」、「策略邏輯」等核心面向切入，是少數他願意完整公開架構的深度分享。

元富證券指出，此次講座合作籌劃超過一年，期望以更具深度與專業度的內容，協助市場參與者建立正確的交易價值觀。此外，隨著金融知識普及速度加快，市場資訊快速流通但品質不一，短期投機訊號與過度簡化的交易話術在社群平台廣泛蔓延。為回應市場對正確投資知識的期待，本次講座聚焦紀律養成、風險意識與市場洞察，盼能引導投資人回歸理性思維，並以更健全的方式參與市場，推動台灣投資教育的下一個新的里程碑。

除深耕投資教育外，元富證券近年亦積極推動普惠金融與反詐宣導，包括定期發布市場風險主題講座、更新最新詐騙手法與防詐資訊，及全面性提升業務同仁的詐騙識別與通報訓練，從內外部雙軌並行強化客戶防護網，守護投資安全。

在服務創新上，元富證券亦持續優化開戶與交易體驗。2024年推出「分戶帳開戶服務」後，投資人可將股票買賣、信用交易、及複委託等集中管理，綁定一個現有的銀行帳戶，即可透過分戶帳進行入出金、交割。今年證交所開放認股借貸制度時，元富更成為首家開辦相關業務的券商，並於制度上路首日完成首位客戶申請，展現系統整備與服務能力的市場領先地位。

元富證券強調， 未來將持續以客戶需求為核心，結合專業投資教育與創新數位服務，提供更安全、便捷且具前瞻性的投資環境，陪伴投資人以更穩健的方式迎向市場挑戰。

