元富證券攜手「巨人傑」推2026重磅講座 3100張門票一小時完售

《我是交易員—巨人傑》2026年強勢登場。



台新新光金控旗下元富證券宣布，將於 2026 年 1 月 11 日在 TICC 台北國際會議中心舉辦年度財經講座《我是交易員—巨人傑》，邀請台股傳奇交易者「巨人傑」首次以大型舞台形式公開分享交易心法。活動消息一出即掀起搶購潮，3100 張門票在一小時內秒殺，被市場形容為今年「最難搶的投資講座」。

這場講座為巨人傑唯一一場實體大型演說，引發投資社群深夜洗版搶票，券商同業也高度關注。

巨人傑以短線交易、盤勢研判與深度市場研究著稱，並以多年穩健的實績獲投資圈推崇。他 2024 年出版《巨人思維》後，市場討論度更推向高峰。本次講座內容將從心態建設、交易體悟到策略邏輯完整解析，是少數他願意公開的知識架構。

元富證券近年在大戶市場表現亮眼，憑藉高速穩定的交易系統、強大資訊團隊與高端客戶服務模式，吸引大量高資產客群。下單速度、系統反應與穩定度均位居市場前段班，大戶活躍度與留存率在過去一年持續提升。公司亦透過金控資源深化整體服務力道，鞏固在大戶市場的領先地位。

元富表示，此次講座籌備超過一年，期望回應市場對高品質投資知識的需求，並協助投資人建立正確的交易價值觀。隨著社群交易訊息快速擴散、投機話術普遍，本次內容特別聚焦紀律、風險意識與市場洞察，引導投資人以更理性的方式參與市場。

除投資教育外，元富證券亦積極推動普惠金融與反詐宣導，包含定期舉辦風險講座、更新詐騙手法資訊、強化同仁識詐訓練，從內外部提升客戶防護網。

