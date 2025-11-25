元富證券關懷癌友 董座陳俊宏前往癌症希望基金會捐贈關懷禮
台新新光金控旗下元富證券，今年再度攜手癌症希望基金會合作「送愛到病房」關懷計畫，以行動支持癌友。元富證券董事長陳俊宏（上圖左二，元富證提供）今（25）日前往癌症希望基金會，捐贈1千份癌友關懷禮，交由基金會團隊前往全台各大醫院訪視及關懷癌友。盼藉由實際行動傳遞溫暖與祝福，為癌友注入持續前行的力量，助使抗癌之路走得更加順遂。
陳俊宏表示，元富證券呼應聯合國 17項永續發展目標（SDGs），積極朝「健康與福祉」方向邁進，長期深耕生技醫療相關議題，也持續關懷癌症患者。與癌症希望基金會自 2012年合作至今已逾 13 年，透過實際行動落實企業社會責任。
陳俊宏表示，元富證藉由企業力量向大眾拋磚引玉，盼能號召更多人加入社會關懷行列，一起成為癌友堅強的後盾。
癌症希望基金會今年與長期投入癌症飲食研究的營養師，及料理專家張鳳書合作出版《對症下飯！癌症治療飲食攻略》，提供癌友與照護者一套可實際操作的飲食指引。元富證亦共襄盛舉，響應贈書計畫，讓更多病友能在治療期間獲得正確飲食資訊，提升體力與康復信心。
活動將走入林口長庚、台中童綜合醫院、烏日林新醫院、義大癌治療醫院、高雄長庚、高醫與柳營奇美等醫院，透過贈書與貼心問候，為癌友提供最即時且溫暖的陪伴。
元富證今年端午節前夕發起「愛在益起 分享幸福」活動，號召員工捐出端午禮品，協助勵馨基金會服務家庭補充生活需求；中秋節期間則舉辦「元富中秋送暖 糕菲幸福烘焙」公益活動，總經理帶領志工團隊協助庇護工場組裝中秋禮盒，在旺季人力吃緊時伸出援手，支持身心障礙朋友自立、穩定就業。
