元富證攜手巨人傑《我是交易員》開講 交易心法大公開

台新新光金控旗下子公司元富證券《我是交易員－巨人傑》講座昨（11）日於TICC 台北國際會議中心登場，現場湧入 3100名投資人，座無虛席。此次講座由元富證券攜手台股當沖名人、外號「巨人傑」，共同舉辦，也是巨人傑首度以大型舞台形式，完整分享多年交易心法與市場體悟。

巨人傑演講指出，成功的交易須建立在正確的交易心態、清楚的策略方向與嚴謹的交易邏輯之上。他以自身多年交易實績為例，說明如何將市場資訊、實戰經驗與觀察轉化為可落實執行的交易策略，而非一味追逐短線技巧。

透過分享實際產業案例，巨人傑進一步強調：「資訊的價值不在於取得速度，而在於解讀角度。」往往正是對資訊的正確理解，才能在關鍵時刻左右交易成敗。

在交易心態方面，巨人傑深入剖析「大賺小賠」與「部位管理」之間的關鍵關係，他指出，多數投資人虧損，並非判斷行情錯誤，而是源於資金配置失衡與心理紀律不足；唯有在風險可控的前提下，才能真正放大獲利空間。

巨人傑務實且聚焦細節的分享，引發現場聽眾高度共鳴，不少人私下表示，這場講座對於導正投資心態與強化風險意識，具有高度啟發性。

元富證表示，此次合作目的，在於透過具深度與專業度的內容，協助市場參與者回歸交易本質。近年來，市場資訊流通快速，過度簡化的投資話術與短線投機訊號於社群平台盛行，容易導致投資人忽略風險管理。本次講座聚焦於紀律養成、風險控管與市場洞察，期望引導投資人以更理性、健全的方式參與市場，為台灣投資教育樹立新的標竿。

此外，元富證強調，持續強化專業服務布局，在穩固一般客戶經營基礎之餘，亦長期深耕大戶及高頻交易客群，展現其分眾經營與專業化服務優勢。隨著高資產客戶交易量與活躍度逐年提升，持續投入交易系統優化與客製化資源配置。

元富證指出，公司長期建置自有資訊技術團隊，結合專業研發與彈性架構，能即時回應大戶投資需求，提供多元且深度客製化的交易與資訊服務，展現差異化競爭優勢。

元富證券亦將「公平待客」與「守護投資安全」視為核心經營理念，積極推動反詐騙宣導與教育訓練，透過內外部雙軌並行，全面強化防詐識別機制，致力為投資人打造更安全、理性的金融環境。元富證券強調，未來將持續結合專業服務、數位創新與投資人教育，陪伴投資人穩健前行，共同促進市場正向發展。

