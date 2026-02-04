元富證美股複委託「新春交易不打烊」 交易手續費均一價優惠

台新新光金控旗下元富證券因應海外市場投資需求，農曆春節期間持續提供複委託交易服務，投資人仍可正常進行海外股票交易，且美股定期定額扣款作業也如常運作。

此外，迎接馬年到來，元富證為協助投資人更輕鬆參與全球經濟成長，即日起推出「美股精選標的手續費均一價」活動， 至3 月31日為止，凡元富證活動網頁公告之美股精選標的，每筆交易不論金額與股數，買賣手續費皆享均一價優惠，讓投資人在市場波動加劇之際，更靈活進行部位調整與策略布局。 此外，針對無法長時間盯盤、但仍希望穩健參與美股行情的投資人，元富證亦持續推廣美股定期定額服務，提供每月6個扣款日選擇，最低投資門檻僅需美金 30 元或新台幣 1000 元，增額單位低至美金1元或新台幣100元，使投資人可依自身資金狀況，逐步建立海外資產配置，參與全球經濟成長契機。

隨著全球資本市場連動性提升，國人透過複委託參與海外市場的熱度持續升溫，規模屢創新高。根據券商公會統計，2025年複委託累計成交金額達10.75兆元，年成長率37%；同時，複委託開戶數攀升至700萬戶，年增幅約19%，顯示海外投資已逐步成為國人資產配置的重要核心，投資人對國際市場的參與度與成熟度亦同步提升。

元富證觀察國人複委託的交易結構，美股仍是首選市場，占整體交易量比重接近八成。展望 2026 年，市場普遍認為在通膨壓力趨緩、國際主要央行利率政策方向逐漸明朗的氛圍下，美國多數企業的獲利可望維持正向；加上 AI、半導體、雲端運算等科技趨勢持續推升企業資本支出，美股中長期基本面仍具支撐，可望吸引全球資金持續布局。

