元富證2025全國高中職投資競賽揭曉 30位優勝學生脫穎而出

台新新光金控旗下元富證券第六度攜手健行科技大學財務金融系，今年共同舉辦的「2025全國高中職投資競賽」，吸引來自全台163所高中職學校、共計2433名學生熱烈參與，規模再創新高。

全國高中職投資競賽決賽暨頒獎典禮已於13日隆重舉行，除頒發線上投資競賽的12位優勝者，亦進行個股研究總決賽。今年「股市模擬交易獎」第一名由楠梓高中學生謝政修獲得，謝同學以卓越觀察力與分析能力脫穎而出，他也感謝此競賽讓他能將平時關注的股市資訊應用於實際競賽中。

廣告 廣告

「個股研究分析獎」第一名則由內湖高中學生林逸銘摘下，林逸銘表示非常感謝元富證與健行科大合作舉辦個股研究競賽，讓他學會撰寫個股研究報告，結合財務分析、行業研究與市場動態，對個股能進行全方位的了解。

元富證指出，此競賽透過模擬股票操作及個股研究分析的方式，將投資理財教育具體化，不僅有助培養邏輯判斷力與風險意識，亦能協助學生建立完整的學習歷程檔案，為未來升學面試或備審資料加分。

元富證券公共事務暨行銷部副總許恬忻表示，元富證自2020年起啟動「FinTeach 校園金融教育贊助計畫」，透過資源挹注產學合作機制，培育年輕世代具備正確理財觀與實作能力的。藉由與健行科大合辦「全國高中職投資競賽」，發現高中職學生對金融知識與服務的需求。

此外，於2024年推出以青少年為核心的金融知識影音節目《高中生財要學》，以視覺化、趣味化與生活化的設計內容，成功吸引Z世代學生投入理財學習。多年來，元富在金融教育雙引擎「競賽實作 × 數位影音」策略推動下，攜手全台學校、深化產學鏈結，拓展校園金融教育影響力，促進青年世代的經濟韌性與財務自主。

更多品觀點報導

台股下殺331點！與日韓港股同跌逾1％ 法人這樣說

玉山卡冬季旅遊回饋 40家旅行社、航空、平台限定優惠

