元寶樂園重生 化身北園公園

北區北園公園特色遊戲場，昨天由市長黃偉哲率貴賓一同開箱。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

曾是六０年代南部規模最大、承載無數台南囝仔童年回憶的「元寶樂園」，化身「北園公園」重新出發，台南市長黃偉哲十日上午與市民共同開箱「北園公園特色遊戲場─元寶樂園」，現場舉辦懷舊童玩闖關，吸引逾二百位親子家庭共襄盛舉，並同步發表「北區就是孩子的遊戲場」摺頁地圖，讓市民可至北區十七座特色遊戲場一次玩過夠。

昨天的開箱儀式由市長黃偉哲親自主持，包括議長邱莉莉、市議員陳怡珍、許至椿、沈震東、蔡宗豪、周嘉韋，以及立委謝龍介執行長童小芸、北區區長潘寶淑、元寶里長許大衛等共同見證第十座特色公園，圓滿達成計畫目標。

黃偉哲特別感謝北區區公所與居民共同努力，完成十座特色公園改造的艱鉅任務，尤其此次邀請社區親子共同參與，自己公園自己規畫，提升社區民眾親近自己居住環境的參與感。

北園公園啟用儀式，北區公所刻意把溜滑梯設計成彈珠台，邀請親子共同遊戲。（記者陳俊文攝）

北區區長潘寶淑表示，北園公園座落於昔日著名的「天仁樂園」、以及後來的「元寶樂園」舊址，該樂園曾在六０年代引領休閒娛樂風騷，也是南部規模最大、擁有首座雲霄飛車的兒童樂園，承載無數台南囝仔的童年回憶。

此次遊戲場規劃就以「懷舊元寶樂園」為主題，設置了三百六十度旋轉木馬翹翹板、「天仁號」旋轉鞦韆及磨石子溜滑梯等設施，現場更布置了天仁與元寶樂園的老照片，讓市民彷彿走進時光隧道，重溫當年盛況。

昨天開箱活動結合「懷舊童玩闖關遊戲」，將全新完工的「寬版磨石子溜滑梯」打造成一座巨大的「真人版彈珠台」，還有丟砂包、跳格子等懷舊遊戲，搭配現場分送的棉花糖與爆米花，讓親子家庭體驗跨世代遊戲的樂趣。

北區公所發行「北區就是孩子遊戲場摺頁地圖」，歡迎民眾免費索取。（記者陳俊文攝）

潘寶淑指出，北區公所向國土署爭取五千萬元經費打造的十座兒童特色遊戲場，至昨天已全部完工啟用，預計成為今年農曆春節親子共遊最佳去處。為此，北區公所同步發行「北區就是孩子的遊戲場」摺頁地圖，民眾可透過電子地圖查詢北區十七座公園遊戲場相關資訊。