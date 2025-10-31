元斌外甥女韓佳乙爆紅！繼承「逆天美貌」成功出道 網敲碗：勸舅舅復出拍戲吧

韓劇男神元斌雖長達15年沒有新作品，但25歲的外甥女韓佳乙，卻已繼承舅舅的戲劇基因正式出道，連續接演了兩部電視劇《走到月亮為止》和《月刊男友》，讓大家眼睛為之一亮！

且不論她演得如何，大家更感興趣的是，韓佳乙有沒有承襲元斌的「神顏基因」？網友的評價相當有意思，但更多人是呼籲她：勸舅舅趕快復出拍戲吧！

將外甥女託付好友照顧

元斌有3個姊姊、1個哥哥，他是家裡最小的兒子，儘管不知道韓佳乙是哪一位姊姊的女兒，但至少她的經紀公司「StoryJCompany」，在10月底終於願意出面證實，新人演員韓佳乙就是元斌親姊姊之女。

廣告 廣告

這是「StoryJCompany」首次對外公開承認兩人的親屬關係，因為2022年她插花出演歌手南英珠單曲〈再次，夢〉MV時，即使外界傳言不斷，卻從來沒有人證實，直到《走到月亮為止》日前開播，經紀公司才解開所有人疑惑。

不過韓佳乙會進入這家公司，肯定有舅舅助一臂之力，因為「StoryJCompany」的代表張斗奉，正是元斌剛出道時相伴的經紀人，如今張斗奉不但經營一家經紀公司，旗下更有金泰熙、徐仁國、金聖喆等知名藝人。

而且元斌和張斗奉直到現在關係依舊很深厚，因此無法不叫人聯想，他將韓佳乙託付於張斗奉，是希望對方能像以前一樣，好好培養自己的外甥女。

儘管經紀公司口口聲聲表示，韓佳乙在出道的過程中，完全沒有依賴舅舅元斌的任何資源或幫助，她都是憑自身實力發展演藝事業，至於相不相信？大家且自由心證。

清新氣質獲得一致好評

其實「StoryJCompany」的確盡心盡力，韓佳乙在2025年首度電視劇出道，經紀公司就幫她連接了二部戲，一部是今年2月拍攝、目前正在播出李先彬、羅美蘭、金永大主演的《走到月亮為止》。

劇中飾演「魔論製菓」行銷團隊的實習生「張藝珍」一角，鏡頭不多卻表現得自然又討喜，當被認證是男神元斌的親外甥女之後，引爆不小話題，大家都開始討論她與舅舅長得像不像的問題。

但畢竟是旁系血親，相似度或許沒有那麼高，可是韓佳乙的清新氣質，倒是頗獲好評，感覺元斌的姊姊應該也是美女一枚。

第2部作品就登上Netflix平台

不過《走到月亮為止》只是牛刀小試，接下來韓佳乙確定演出的Netflix新劇《月刊男友》，才是她發揮更多演技的時候。

這部由徐仁國和Jisoo主演的戲劇，以在虛擬世界訂閱男友的設定展開，講述兩人在虛擬世界相識之後，愛意延伸到現實生活的浪漫故事。而韓佳乙則是跟男女主角在同一家網路漫畫公司工作、團隊員工之一。

話說韓佳乙才出演第二部作品，就能在Netflix這個大平台登場，已經被大家視為資源三級跳的事業重要轉捩點，一介新人能有如此好機會，人人羨慕，甚至連她的舅舅都從來沒在Netflix演出過。

據報導，《月刊男友》日前已經拍攝完成，預計2026年春季播出，屆時韓佳乙的人氣，應該會更上一層樓。

更多影劇娛樂相關：

《宇宙Marry Me》荒唐劇情惹怒全網！「偷拍胸部」竟輕輕放過 網怒罵編劇離譜

閔熙珍暗示「NewJeans會勝訴！」日本金主投資新公司ooak 業界爆5人全到齊？

《我們結婚了》「鯨魚夫婦」要結婚了？李章宇、恩靜同月辦婚禮 差點撞期掀回憶殺