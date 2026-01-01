元旦三重車禍！60歲婦違規穿越馬路 遭老翁騎車撞上送醫不治

三重昨晚發生死亡車禍。（圖／翻攝畫面）

新北市三重區在今（1）日晚間發生一起嚴重交通事故。一輛雙載機車在行經忠孝路時，與一名行人發生碰撞，導致共三人受傷倒地，其中一名女性行人傷重不治。

新北市消防局表示，事故發生於晚間7時11分，接獲報案後隨即派遣救護人員趕抵現場。經初步調查，肇事機車由一名84歲江姓男子駕駛，當時載著83歲吳姓妻子，兩人行經忠孝路時，撞上正違規穿越雙黃線橫越馬路的約60歲女性行人。

救護人員到場時發現，該名女性行人已無呼吸心跳（OHCA），立即將她送往台北市馬偕醫院急救，最終仍傷重不治。江姓駕駛與吳姓乘客則意識清楚，僅受擦挫傷，後送至市立三重醫院治療。

