元旦上路！彈性育嬰假 留停30天可拆「以日請休」孩子生病也能領津貼

記者許雅惠／台北報導

彈性育嬰假將於元旦正式上路，受僱者可將育嬰留職停薪「拆成天數來請」（圖／資料照）

彈性育嬰假將於元旦正式上路，新制最大亮點在於，受僱者可將育嬰留職停薪「拆成天數來請」。在最長2年的育嬰留停期間內，最多可有30天以「單日」方式彈性運用，育嬰津貼也會依實際請假天數按比例發放，讓新手爸媽在孩子臨時生病、停課時，多一項即時支援。

依《性別平等工作法》規定，只要任職滿6個月、育有3歲以下子女，不分爸爸或媽媽，只要實際負擔照顧責任，且留停期間未另有工作收入，即可申請最長2年的育嬰留職停薪。

為強化制度彈性，明年起正式導入「彈性育嬰假」，在原有育嬰留停框架下，開放30天可改以「按日申請」，不必一次連續請假，大幅提升使用彈性。

申請時，原則上需在5天前以書面向雇主提出；若遇到臨時突發狀況，如子女生病（腸病毒、流感等）、停托或停課，則可於前1日或當日委託他人代為申請，兼顧勞工需求與雇主人力調度。

彈性育嬰假期間，雇主無須支付薪資，但勞工可向勞保局申請育嬰留職停薪津貼，請1天就核發1天津貼，依實際請領天數按比例計算，最長可請領6個月，並由勞保局直接匯入勞工帳戶。

勞保局也舉例說明，若投保薪資為4萬2000元，申請1日育嬰留停，將以1/30個月計算，核發0.03個月津貼，約可領取1008元（42000元 × 80% × 0.03）。

除了育嬰假新制外，明年元旦起家庭照顧假也同步放寬。只要家庭成員有照顧需求，不論是照顧長輩或幼兒，勞工都可改以「小時」為單位申請，更貼近實際需求。

不過，家庭照顧假薪資仍比照事假辦理，依法不支薪，但雇主不得拒絕請假申請，也不得因此扣發全勤獎金。

