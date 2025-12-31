元旦上路！縣市長、涉國安公務員赴中規定修正 內政部：人身安全風險升高

總統賴清德3月13日召開國安高層會議後記者會提出的「賴17條」，即台灣當前5大國安及統戰威脅的17項因應策略，各部會接連提出相關行政措施及修法草案，內政部今（31）日發布新聞稿提醒，自2026年1月1日起，強化公務員赴中機制，政務人員、縣市長，及涉及國家安全、利益或機密業務人員，與涉及國家核心關鍵技術人員，赴中探親或奔喪親屬的親等，由四親等內限縮至三親等內。

內政部日前公告修正「台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法」第6條、第7條、第10條條文及相關行政規則，並於今日發布新聞稿指出，近年中共對台灣統戰滲透持續加劇，緊縮對中港澳的政治與國安管控，違法留置、盤查我國人的案例層出不窮，公務員赴中的人身安全風險日漸升高，因而修正前述行政規則。

內政部表示，此次修正公務員赴中相關法規，是為了保護我國全體公務員，提高危機意識，維護國家安全，強化公務員赴中管理機制。同時明定簡任或相當於簡任的第11職等以上人員，未經申請許可，原則不准赴中，且申請時間修正為「7個工作日前」；並針對赴中有異常情事或失聯者，由所屬機關即時通報權責機關續處，以加強保障公務員赴中安全。

內政部說，政府秉持保障公務員安全就是保障國家安全精神，此次透過修正公務員赴中相關法規，強化機關間對失聯或異常情事的通報應處能力，避免公務員赴中遭不當對待。內政部也呼籲全國公務員，赴中須事先向服務機關申請獲許可，並至陸委會「國人赴陸港澳動態登錄」填寫相關資訊，才能確保行程不受影響且保障自身安全。



